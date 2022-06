Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Antes de lançar um novo modelo, todos os fabricantes de automóveis têm de o desenvolver e baptizar, sendo que não há baptismo sem o registo prévio do nome, o que tradicionalmente ocorre durante a fase inicial do projecto. Ora, a Lamborghini anunciou que pretende lançar no mercado o seu primeiro veículo 100% eléctrico em 2025 e parece que esse modelo já estará numa fase preliminar de desenvolvimento. Daí a necessidade de o registar.

A Lamborghini registou o nome Revuelto, no Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia, mas não confirma que será aplicado a um modelo eléctrico. Porém, a marca italiana já possui uma gama de três modelos, composta pelos coupés Huracán e Aventador, a que juntou o Urus, um SUV e o único modelo de quatro lugares e outras tantas portas do construtor italiano. E sabe-se que a próxima criação será um desportivo baixo e esguio a bateria.

O actual CEO, Stephan Winkelmann, admite a chegada para breve de um quarto modelo, mas sem revelar qual será o seu aspecto ou filosofia. Contudo, o seu antecessor, Stefano Domenicali, revelou-se mais aberto à partilha de informações, tendo avançado – quando ainda era CEO – que o primeiro eléctrico da casa seria um GT com 2+2 lugares, uma espécie de versão moderna e a bateria do Lamborghini Espada.

O Asterion nunca ultrapassou a fase de protótipo, mas encaixa na perfeição da definição de GT com 2+2 lugares 6 fotos

Uma possibilidade que não se deve descurar é a de a marca transalpina vir a recuperar o Asterion, um protótipo revelado em 2014 que facilmente se poderia transformar num Grand Turismo 2+2 a bateria. Este modelo tem a vantagem de se assumir simultaneamente como moderno, mas com um certo toque rétro, exactamente a receita que a Lamborghini tem testado em alguns modelos especiais, como o Countach LPI 800-4.