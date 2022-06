O líder da oposição russa aprisionado, Alexei Navalny, perdeu terça-feira o recurso judicial da decisão de ser classificado como criminoso “propenso a cometer crimes de natureza terrorista ou extremista”.

Navalny, que está preso desde janeiro de 2021, foi inicialmente designado pelas autoridades como um detido com risco de fuga, implicando um reforço das verificações e inspeções na prisão em que se encontra.

Em outubro do ano passado, as autoridades rotularam-no de “terrorista ou extremista”.

Estava preocupado que me obrigassem a beijar retratos de [Vladimir] Putin [presidente russo] ou que tivesse que aprender citações de [Dmitry] Medvedev [apoiante de Putin], mas não foi necessário. É que o meu beliche agora tem um rótulo que me descreve como terrorista”, disse Navalny, no seu tom habitual satírico, sobre a mudança.