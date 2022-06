Um sismo de magnitude 2,1 na escala de Richter foi hoje sentido na ilha de São Jorge, nos Açores, informou o Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA). Em comunicado, aquela entidade indica que o abalo foi registado pelas 07h51.

O sismo foi sentido com intensidade máxima III, na Escala de Mercalli Modificada, no concelho de Velas, naquela ilha. A Escala de Mercalli Modificada mede os “graus de intensidade e respetiva descrição”.

Um nível III nesta escala diz respeito a um evento “fraco”, que pode ser “sentido dentro de casa”, e a sua “vibração é semelhante à provocada pela passagem de veículos pesados”, lê-se no ‘site’ do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O CIVISA baixou na quinta-feira o nível de alerta na ilha de São Jorge de V4 (ameaça de erupção) para V3 (sistema ativo sem iminência de erupção).

A ilha de São Jorge estava com o nível de alerta vulcânico V4 de um total de sete, em que V0 significa “estado de repouso” e V6 “erupção em curso”, na sequência da crise sismovulcânica registada desde 19 de março.

Desde o início da crise, foram registados “37.411 eventos, dos quais 287 foram sentidos pela população”, de acordo com os mais recentes dados oficiais.