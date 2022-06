Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Ferrari está com pressa em lançar no mercado o seu primeiro SUV, o Purosangue, o primeiro veículo concebido pela marca do Cavallino Rampante com vocação de veículo familiar, oferecendo espaço para a família e respectiva bagagem. A rival e vizinha Lamborghini fez exactamente o mesmo há uns anos, com o belo e desportivo Urus, e o mercado reagiu de forma extremamente positiva, uma vez que Urus lidera a lista dos Lamborghini mais vendidos desde então.

A Ferrari anunciou o Purosangue em 2018 e, com isso, deixou os clientes e fãs da marca a salivar pela chegada do modelo que permite partilhar as emoções de usar um Ferrari com toda a família. Agora, o construtor italiano informa que a revelação do primeiro Ferrari com espaço para transportar confortavelmente quatro adultos irá ter lugar em Setembro de 2022.

Outra característica do SUV, que o construtor acredita poder figurar entre as mais apreciadas, é o facto de o modelo contar com a mecânica mais nobre da Ferrari. Ao contrário do que acontece com o Urus, que monta um motor potente, mas um V8 biturbo, a Ferrari aposta no mítico V12 da casa. Ainda que, posteriormente, possam surgir outras motorizações, do V8 biturbo ao V6 PHEV.

Em relação às expectativas comerciais, a Ferrari parece pouco optimista, uma vez que prevê que o Purosangue não ultrapasse 20% do total do volume de vendas, um valor muito inferior ao da Lamborghini, que no primeiro trimestre de 2022 viu o seu SUV cativar 60,9% dos clientes.