O novo recorde do Lamborghini Urus pintou-se de roxo. Em concreto, um “Viola Mithras” com pinças de travão pretas e tecto panorâmico – a configuração escolhida por um cliente no Azerbaijão que receberá em breve o SUV que encomendou e que já saiu da linha de produção, em Sant’Agata Bolognese. Mas a cor pouco interessa (até porque, independentemente do tom, difícil mesmo é o Urus ficar mal no retrato), quando a unidade em causa tem a particularidade de ser a 20.000ª, o que constitui um novo marco na história da Lamborghini, pois nunca antes um modelo deste construtor vendeu tanto, em tão pouco tempo.

O Urus surgiu como concept no Salão de Pequim de 2012, mas foi preciso esperar meia dúzia de anos até ver o modelo de produção em série chegar à estrada. Desde 2018, o percurso comercial do “super SUV” – como a Lamborghini gosta de o descrever, para manter a ligação aos superdesportivos em que se alicerça a sua reputação – tem sido ascendente, contribuindo cada vez mais para o aumento do volume de vendas da Lamborghini. E, por tabela, para margens de lucro mais interessantes, através do Ad Personam, o departamento de personalização da marca. Segundo a Lamborghini, “as cores exteriores Ad Personam mais populares no Urus são a Grigio Telesto (cinzento), Blu Cepheus (azul), Viola Pasifae (lilás), Noctis Matt (cinzento mate) e Arancio Borealis (laranja).

Mas, mais uma vez, as cores pouco interessarão, quando o quadro que se pinta é o de uma marca de superdesportivos que assume ter crescido “exponencialmente com a chegada do Urus”, um SUV. Parece paradoxal, mas a própria Lamborghini revela alguns números que atestam a importância deste modelo equipado com um V8 de 4,0 litros biturbo, com 650 cv às 6000 rpm e um binário de 850 Nm às 2250 rpm, tracção integral e quatro rodas direccionais. Capaz de atingir uma velocidade máxima de 305 km/h, depois de passar pela barreira dos 0-100 km/h em 3,6 segundos, o Urus oferece seis modos de condução (Strada, Sport, Corsa, Neve, Terra/offroad e Sabbia/areia ), combinando como nenhum outro a versatilidade de um SUV com o carácter superdesportivo que está no ADN da marca. E isso atraiu novos clientes: “mais de 70% das encomendas iniciais foram feitas por recém-chegados à marca”.

Para satisfazer a procura, a Lamborghini teve que aumentar a capacidade de produção, duplicando a área da fábrica, de 80.000 para 160.000 metros quadrados, e recrutando mais trabalhadores. “Entre 2015 e 2018, foram contratados mais de 500 novos funcionários permanentes para manter o projeto Urus”, adianta a Lamborghini, salientando que o modelo mereceu ainda a criação de uma oficina de pintura dedicada, inaugurada em 2019.

Sempre aberto a novos desafios, para certificar a sua competência em qualquer tipo de piso, o Urus passou por Portugal e mostrou, na Nazaré, que é possível surfar na areia (entre outras habilidades). O SUV italiano estabeleceu ainda um novo recorde de condução a alta velocidade no gelo, no Lago Baikal (Rússia) e subiu a 5.882 metros na estrada mais inclinada do mundo, a passagem de montanha Umling La, na Índia.