Quatro incêndios rurais estavam ativos no país cerca das 18 horas de hoje, sendo que os que concentram mais meios de combate, mais de 200 bombeiros e dez meios aéreos, lavram em áreas florestais de Santarém e Castelo Branco.

De acordo com a página internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), o incêndio que concentra mais meios deflagrou às 16:55 no concelho do Sardoal, distrito de Santarém, e está a ser combatido por 121 operacionais, apoiados por 27 viaturas e seis meios aéreos.

De acordo com fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém, as chamas estão a lavrar numa área de povoamento florestal perto da localidade de Mivaqueiro, na freguesia de Santiago de Montalegre.

Já a reativação, pelas 17:00 de hoje, de um incêndio florestal que deflagrou na quarta-feira no Fundão, distrito de Castelo Branco, está a mobilizar 82 bombeiros, apoiados por 19 viaturas e quatro meios aéreos.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Castelo Branco confirmou que o incêndio é a “reativação” de um outro, com origem na freguesia de Capinha, concelho do Fundão.

Segundo a mesma fonte, as chamas estão a evoluir numa zona de pinhal e mato. A combater o incêndio estão meios de várias corporações, com 81 homens, apoiados por 18 viaturas e quatro meios aéreos (dois helicópteros e dois aviões).

Segundo a página de internet da ANEPC, há ainda outros dois incêndios em curso, de menor dimensão, nos distritos de Lisboa (Torres Vedras) e Vila Real (Montalegre).