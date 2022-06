Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Ao 115.º dia de guerra, que caminha a passos largos para a marca de quatro meses de conflito desde a invasão russa ao país, chegaram as notícias sobre mineiros presos em Donestsk após um ataque por parte das forças ucranianas. A manhã foi ainda preenchida pelas declarações de Boris Johnson, o primeiro-ministro britânico, que deixou avisos sobre a “fadiga” de guerra.

A cidade de Kryvy Rih, no sul da Ucrânia, foi alvo de ataques por parte de mísseis russos, de acordo com as notícias partilhadas pelo ministério da Defesa russa. Na Ucrânia, foi divulgado que o presidente do país visitou a cidade de Mykolaiv, no sul do território, e na capital do país realizaram-se homenagens a um ativista ucraniano, morto em combate, aos 24 anos.

