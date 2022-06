Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O ano de 2022 deverá ser um ano de “forte convergência com a União Europeia”, mas “2023 será um ano mais difícil“, desde logo devido à incerteza geopolítica internacional, afirmou esta segunda-feira o ministro da Economia. António Costa e Silva acrescenta, porém, que pode haver fenómenos de “relocalização” de empresas que podem trazer “oportunidades” para Portugal, mesmo com o ministro a reconhecer que Portugal “não é competitivo” em matéria fiscal, em comparação com países como a Irlanda. Mas Portugal tem outras vantagens e, além disso, “a questão fiscal é uma questão que está a ser tratada“.

Mostrando satisfação em relação ao crescimento do primeiro trimestre em 2022, o ministro da Economia diz que “o segundo trimestre também vai ser bom… creio que o terceiro vai ser também alinhado embora já a abrandar, o último vai ser diferente“. António Costa e Silva, que falava, esta segunda-feira, numa conferência organizada em Lisboa pela CNN Portugal.

A partir daquilo que é possível prever hoje, António Costa e Silva afirma que “2023 vai ser mais difícil” – “não podemos esquecer a incerteza geopolítica” associada à “nova era geopolítica” que se inaugurou a 24 de fevereiro de 2022, com a invasão russa da Ucrânia. Esse processo poderá gerar algumas “oportunidades” para Portugal, já que “vamos ter relocalizações de grandes empresas” que estão em geografias mais longínquas.

Mas como é que se vai convencer essas empresas a vir para Portugal, dada a falta de competitividade fiscal em comparação com países como a Irlanda? “Nesse aspeto não somos competitivos mas temos muitos outros fatores“, designadamente os ligados à inovação, diz o ministro.

De qualquer forma, António Costa e Silva diz que “há claramente no programa de Governo a redução diferencial de IRC e vamos fazer isso, para as empresas que investem nas empresas, que reinvestem os lucros” – “temos de simplificar a carga fiscal“, reconhece, notando que Portugal tem “problemas graves” como a falta de capitalização das empresas e o nível elevado da dívida pública.