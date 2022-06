Depois de vários meses de trabalho seguidos, não há nada que ocupe mais tempo mental do que a ideia de passar alguns dias num destino de sonho, sem pensar em nada mais do que relaxar. Inicia-se a contagem final para o início das férias.

O planeamento começou com a escolha do destino e a companhia de viagem. Estes são, sem dúvida, os pontos mais fáceis de todo o processo. Em Portugal com a família, no estrangeiro com amigos, ou mesmo a solo? A seguir, vêm todas as questões logísticas como a deslocação e o alojamento, por exemplo, e, pelo meio, o ponto que dita o tipo de férias que virá a fazer: o orçamento.

Foram meses de poupança para poder fazer as férias que sempre desejou, mas a única forma de garantir que os seus gastos se mantêm dentro do orçamento estabelecido é fazer um bom planeamento. Neste artigo partilhamos consigo várias dicas de organização que o ajudarão a ter as férias com que sempre sonhou, sem que o assunto “dinheiro” seja um tabu.

Inicie a poupança assim que possível

A melhor altura para começar a poupar para a sua viagem de sonho é assim que as suas últimas férias terminarem. Quanto mais cedo começar, mais dinheiro poupa.

Comece a planear a viagem com antecedência

O planeamento deverá começar assim que souber as datas em que poderá tirar alguns dias de férias. Os voos para o estrangeiro e a reserva de alojamento são dois temas que, se adquiridos/reservados com antecedência, lhe dão a possibilidade de gastar menos dinheiro. Recorra a um dos vários portais online de reserva de voos e alojamento, que lhe permitem comparar preços, e escolha a opção que melhor se ajusta ao seu orçamento.

Para reduzir o peso no orçamento disponível, ao usar um cartão de crédito poderá usufruir de um prazo de crédito sem juros.

Faça uma boa pesquisa prévia dos destinos

Não queremos necessariamente sugerir que planeie o seu itinerário ao último detalhe, mas uma pesquisa prévia sobre o destino que pretende visitar poderá ajudá-lo a escolher as melhores opções para si. Procure online ou pergunte a amigos que já lá tenham estado.

Faça uma lista com os pontos turísticos que não quer mesmo perder, tente descobrir as melhores horas para visitá-los e a melhor forma para poupar algum dinheiro na compra dos bilhetes. Junte ainda os nomes dos melhores restaurantes e o melhor local para ir às compras. Estar preparado ajuda-o a aproveitar da melhor forma as suas férias.











Estabeleça um orçamento diário

É fácil perder o controlo sobre os gastos durante uma viagem. Uma boa técnica para se certificar que não chega ao final das férias com gastos bastante superiores ao que tinha previsto, é estabelecer um orçamento diário.

Considere despesas do dia a dia como alimentação, transportes, entradas em atrações turísticas, etc., e estime o valor diário da sua viagem. Todos os gastos podem ser automaticamente divididos por categorias, permitindo-lhe ter uma ideia das áreas a que está a alocar a maior parte do seu orçamento. Se souber onde gastar, saberá onde poupar!

Considere despesas extra

Apesar de todo o planeamento, é impossível fazer uma viagem sem despesas imprevistas. Ao orçamento que estabeleceu inicialmente, adicione sempre uma margem para cobrir gastos que possam surgir inesperadamente. A flexibilidade do orçamento é indispensável para evitar preocupações desnecessárias.

Apesar de todo o planeamento, é impossível fazer uma viagem sem despesas imprevistas. Ao orçamento que estabeleceu inicialmente, adicione sempre uma margem para cobrir gastos que possam surgir inesperadamente. A flexibilidade do orçamento é indispensável para evitar preocupações desnecessárias.

O pior dos imprevistos é que podem acontecer a qualquer momento, mesmo naquelas alturas em que não tem dinheiro ou a carteira consigo, pelo que é importante que tenha sempre uma alternativa de pagamento.

Já escolheu o seu destino? Perfeito! Que comece o planeamento. Se seguir estas recomendações, temos a certeza que terá à sua espera umas férias de sonho.