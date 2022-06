Três pessoas foram detidas no Algarve e em Setúbal, numa operação sob a égide da Europol para desmantelar uma rede criminosa dedicada aos crimes de auxilio à emigração ilegal, exploração sexual e branqueamento de capitais, anunciou a Polícia Judiciária.

Segundo a PJ, as detenções ocorreram no âmbito de uma operação realizada em concertação com as autoridades de França e Espanha, países onde foram igualmente, e em simultâneo, efetuadas buscas e detenções.

Dois homens e uma mulher ficaram em prisão preventiva e, além das detenções, foram apreendidos em território nacional duas viaturas e cerca de 12.000 euros em dinheiro, indica a PJ, em comunicado.

A “Operação Cláudia” decorreu no passado dia 20, segundo a nota da PJ, que informa que em Portugal foram cumpridos quatro mandados de busca domiciliária e de três mandados de detenção europeus.

Os cidadãos detidos nas regiões de Setúbal e Algarve são estrangeiros, acrescenta o comunicado.

“A investigação encontra-se a cargo das Autoridades Judiciárias francesas, e contou com a cooperação judiciária, em território nacional, do Departamento Central de Investigação e Ação Penal”, refere.