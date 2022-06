Enquanto não há futuro, importa o presente: Miguel Oliveira é 9.º no GP dos Países Baixos e carimba quarto top 10 consecutivo

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

As últimas semanas de Miguel Oliveira, mesmo com corridas pelo meio, têm gravitado à volta de um único tema: o futuro. O piloto português já foi dado como praticamente certo na Ducati e na Aprilia, já reabriu a porta à KTM e à Tech3 e continua sem dar certezas sobre a equipa que vai representar na próxima temporada. Entretanto, já teve tempo para dizer o que todos já pensaram.

“Na minha opinião, os contratos deviam ser feitos no final da época e não antes de metade da época [acabada]. É ridículo pensar que, em maio, estamos a decidir os dois próximos anos. Para mim é como se faz no futebol, em que existe aquela janela de transferências, onde é possível negociar e fazer contratos… Essa janela de transferências poderia existir no MotoGP. No final da época fazia mais sentido. Todas as pessoas tinham as ideias mais claras. Nesta altura, estamos numa era em que se fala muito, naturalmente. Fazer… Não muito. Há que falar menos e trabalhar mais. Se nos concentrássemos todos no presente e em fazer o melhor que podemos, tínhamos todos mais a ganhar”, disse Miguel Oliveira à SportTV na antecâmara do Grande Prémio dos Países Baixos.

Em Assen, o piloto português passou à Q2 pela primeira vez desde finais de abril, quando saiu de 11.º no Grande Prémio de Portugal, e carimbou um oitavo lugar na grelha de partida que lhe valeu a segunda melhor qualificação do ano (depois do sétimo na Indonésia, onde ganhou). Pecco Bagnaia conseguiu a quarta pole-position nas últimas seis corridas, partindo à frente de Fabio Quartararo e Jorge Martín.

“A mota funcionou bastante bem. Tivemos um bom ritmo e velocidade com o pneu traseiro duro. Senti que tínhamos muito potencial para a Q1 e pudemos passar à Q2. Só já tinha um pneu novo, pelo que o poupei para a última tentativa, mas fui vítima das bandeiras amarelas. De qualquer forma, deu para o oitavo lugar. Acredito que posso estar numa boa posição e atacar do princípio ao fim”, disse Miguel Oliveira logo depois da qualificação e na antevisão do Grande Prémio.