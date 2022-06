Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Num encontro organizado pela Fundação Joseph Ratzinger – Papa Bento XVI, o arcebispo Georg Gänswein, secretário pessoal do Papa-emérito, comoveu-se em três ocasiões, enquanto falava sobre o agravamento do estado de saúde do antecessor de Francisco.

Nunca pensei que o caminho fosse tão longo entre o mosteiro Mater Ecclesiase [local onde Bento XVI vive desde a sua renúncia] e as portas do paraíso, onde está São Pedro”, citam-os os jornais católicos francês e suiço, Famille Chrétienne e Kath.ch.

Foi assim que Gänswein contou uma das lembranças marcantes que tem de Bento XVI. Pelo meio, comoveu-se e teve de interromper, durante alguns segundos, aquilo que o anterior Papa lhe havia dito. “São palavras que o Papa-emérito me contou com bom humor”, completou, de voz trémula.

O Papa-emérito tornou-se um homem muito idoso, frágil fisicamente, mas cuja mente e olhar estão, graças a Deus, ainda despertos e brilhantes. A sua voz está cada vez mais fraca e incompreensível. Os últimos anos esgotaram as suas forças, mas Bento XVI mantém o seu humor intacto”, disse Gänswein, antes de voltar a ser interrompido pelas suas emoções.

A concluir o seu discurso, o secretário esboçou a profunda admiração e o reconhecimento que tem por Ratzinger. “A doçura pessoal [de Bento XVI] sempre foi marcante na sua personalidade. Ele ficou muito feliz quando foi informado sobre a cerimónia de hoje. Parecia uma criança. E pediu-me para enviar a todos os presentes calorosas bênçãos”.

Esta não é a primeira vez que Georg Gänswein se emociona em público ao recordar Bento XVI. Em 2020, durante o funeral de Georg Ratzinger, o secretário não conteve as lágrimas ao ler a carta que Bento XVI escreveu ao seu falecido irmão.

A cerimónia mais recente decorreu em Munique, no dia 18 de junho, para comemorar os 95 anos de Bento XVI, que nasceu a 16 de abril de 1927, em Marktl, na Alemanha. Joseph Ratzinger foi ordenado sacerdote a 29 de junho de 1951, dia de São Pedro, precisamente há 71 anos. Assim, esta quarta-feira será duplamente festiva no Vaticano.

Nove anos de jubilamento

A 11 de fevereiro de 2013, Bento XVI anunciava aos cardeais da igreja que, a partir de dia 28, ia renunciar ao pontificado, quase oito anos depois de ter sido oficializado como Papa.

Desde então, Ratzinger leva uma vida discreta, tendo deixado de aparecer publicamente sem a presença do Papa Francisco. A última vez que surgiu aconteceu a 19 de maio, quando pousou para uma fotografia da Fundação Joseph Ratzinger, juntamente com o presidente de uma irmandade bávara.

Atualmente, vive no mosteiro Mater Ecclesiase, nos Jardins do Vaticano, perdeu praticamente a voz e necessita de uma cadeira de rodas para se movimentar.