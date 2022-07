Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Marcelo Rebelo de Sousa tem viagem marcada para o Brasil esta sexta-feira, com encontros previstos com antigos presidentes e candidatos às próximas eleições do Brasil. Uma das reuniões marcadas é com Jair Bolsonaro, mas o atual Presidente brasileiro ameaça agora cancelar o encontro com o homólogo português.

De acordo com a informação avançada pelo portal R7, que cita fontes próximas de Bolsonaro, o Presidente do Brasil garantiu que não se encontrará com Marcelo Rebelo de Sousa se este visitar Lula da Silva, que é agora candidato do PT à presidência.

O mesmo portal avança ainda que está marcada uma receção ao Presidente da República e um almoço com Bolsonaro já na próxima segunda-feira, em Brasília. Na agenda, Marcelo Rebelo de Sousa tem a chegada prevista para sábado, no Rio de Janeiro e tem uma reunião marcada com Michel Temer, ex-presidente do Brasil.