O bloco de partos do Hospital de Portimão estará encerrado ao longo de todo o fim-de-semana, embora a urgência obstétrica continue a funcionar.

O encerramento até às 9h da próxima segunda-feira foi decretado por falta de pediatras suficientes para assegurar a escala de serviço. Segundo a SIC, neste momento só há cinco pediatras que cumprem os critérios para fazer serviços de urgência em toda a região do Algarve.

A presidente da Câmara de Portimão, Isilda Gomes, garante que todas as grávidas em trabalho de parto serão transportadas de ambulância para Faro. A autarca, porém, diz-se “preocupada” com a situação. “A Câmara já tem um apartamento para médicos que só trabalham aqui ao fim de semana, mas estamos colocar a hipótese para reservar dois apartamentos para dois pediatras que se queiram fixar aqui”, revelou Isilda Gomes, em declarações à Rádio Renascença.

Beatriz Ângelo encerrada até 20h

A situação no Hospital de Portimão soma-se ao encerramento de vários serviços de urgência obstétrica este fim-de-semana um pouco por todo o país. É o caso da urgência do Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, que estará encerrada até às 20h deste sábado. O encerramento foi decidido por só haver um obstetra disponível para a escala de serviço, quando seriam necessário quatro, segundo a SIC. As grávidas estão a ser reencaminhadas para a Maternidade Alfredo da Costa e para o Hospital Santa Maria.

Também as urgências ginecológicas e obstétricas do centro hospitalar do Baixo Vouga (Aveiro, Estarreja e Águeda) estão encerradas durante todas as noites até terça-feira. Mais uma vez, em causa estava a falta de médicos especialistas para assegurar a escala. Nesta região, as grávidas podem recorrer aos serviços de urgência das maternidades de Coimbra e do Hospital de Santa Maria da Feira.

Já o Hospital de Braga continua com as urgências de cirurgia pediátrica encerradas, também durante o período da noite, por tempo indeterminado.

Acentua-se assim a tendência das últimas semanas, em que vários serviços de urgência de obstetrícia e ginecologia e bloco de partos de vários pontos do país tiveram de encerrar por determinados períodos ou funcionaram com limitações, devido à dificuldade dos hospitais em completarem as escalas de serviço de médicos especialistas.