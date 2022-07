O PCP vai apresentar uma iniciativa na Assembleia da República para incluir os taxistas na lista de profissões com acesso ao gasóleo profissional, anunciou esta segunda-feira o secretário-geral do partido, Jerónimo de Sousa.

“Não é reconhecido aos homens do táxi o direito ao subsídio do gasóleo profissional”, lembrou Jerónimo de Sousa, acompanhado pelo dirigente comunista João Ferreira, depois de uma reunião com representantes da Federação Portuguesa do Táxi, em Lisboa.

Questionado sobre a possibilidade de o Grupo Parlamentar do PCP apresentar, ainda no decurso desta sessão legislativa, uma iniciativa para incluir os taxistas na lista de profissões com acesso ao gasóleo profissional, o dirigente comunista respondeu “sim”.

“Foram criados cinco grupos de trabalho para discutir a questão do setor do táxi e TVDE, que retiraram conclusões consensuais, de 13 instituições e associações que eram participantes nesses grupos de trabalho. Agora falta [as conclusões] virem à luz do dia, serem concretizadas. O Governo deve tomar a iniciativa, mas ainda não há boas novas nesse aspeto”, sustentou, justificando, por isso, a intervenção do partido no parlamento.

Fonte do PCP esclareceu à Lusa, entretanto, que a iniciativa passará pela inclusão na lista de profissões que beneficia do gasóleo profissional ou por uma medida semelhante, de caráter contínuo.

Atualmente os taxistas apenas usufruíam de um apoio de 20 cêntimos cada vez que abasteciam, mas a medida é pontual e segundo Jerónimo de Sousa a federação do setor gostava que fosse um pouco mais ambiciosa.

“Deveria haver alguma referência de estabilidade em relação ao valor do gasóleo profissional. Não ser uma medida de solavancos. Falou-se aqui numa contribuição de 20 cêntimos para o setor. Eles [a federação] consideram que 30 cêntimos seria o valor mais ajustado”, comentou.