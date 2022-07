Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Premier League começa a preparar-se para aquilo que será mais um terramoto por assuntos fora do âmbito desportivo. O caso tornou-se público esta segunda-feira, através de vários meios de comunicação ingleses, mas pode conhecer nas próximas horas aquilo que é nesta altura a peça em falta em mais um escândalo que envolve um jogador do principal Campeonato do país e a acusação de uma alegada violação.

Por questões legais, o envolvido continua a ser protegido pelo segredo de justiça, sabendo-se apenas que foi detido numa operação policial de grande envergadura às 3h da manhã, quando o jogador estava a dormir na sua “milionária mansão” e foi surpreendido pela chegada de seis carros da polícia. Após ter sido levado para a esquadra, o visado prestou declarações às autoridades durante cerca de 15 horas.

O que se sabe para já sobre o jogador? Terá “20 e muitos anos” (29 mais concretamente, como confirmou depois a polícia), foi detido na zona norte de Londres, onde tem a “milionária mansão”, é internacional pelo seu país e deveria marcar presença entre os eleitos no próximo Campeonato do Mundo no Qatar.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A Premier League footballer has been arrested in north London on suspicion of rape. A Metropolitan Police spokesman said the man "was arrested at an address in Barnet on suspicion of rape and taken into custody where he remains". pic.twitter.com/vmLBTgXMtU — Sky Sports News (@SkySportsNews) July 4, 2022

A jovem que apresentou a queixa na noite deste domingo numa esquadra da polícia acusou o futebolista de uma alegada violação, que teria ocorrido durante as férias passadas na zona do Mediterrâneo, no regresso ao Reino Unido. Fez uma “declaração completa” de tudo o que aconteceu e apresentou ainda “provas fotográficas” que fizeram com que as autoridades avançassem de imediato para a detenção do visado.

“No dia 4 de julho, foi feita uma participação à polícia de uma acusação de violação por parte de uma mulher na casa dos 20 anos. A mesma informou que a alegada violação teve lugar em junho de 2022. A 4 de julho, um homem de 29 anos foi detido numa operação em Barnet por suspeitas de violação e colocado sob custódia, onde ainda permanece. As investigações sobre as circunstâncias do sucedido continuam em curso por parte das autoridades”, referiu a Polícia Metropolitana num comunicado citado pela BBC.

“As acusações são da maior gravidade. Os chefes do clube estão atónitos com toda a situação. O jogador devia estar na digressão de pré-temporada da equipa. Agora não vai viajar. Os companheiros do jogador também estão absolutamente estupefactos. É um duro golpe para o clube mas a polícia deve fazer o seu trabalho”, comentou uma fonte do clube ao jornal The Sun, sem revelar a identidade do atleta.

De recordar que, na última temporada, Benjamin Mendy, lateral francês do Manchester City, foi detido em agosto por suspeitas de quatro crimes de violação e um de abuso sexual, tendo depois sido confrontado com mais queixas quando estava detido preventivamente, aguardando ainda julgamento (agora em liberdade) que terá início no final de julho e onde responderá já por nove crimes sexuais. No final de janeiro, Mason Greenwood, avançado internacional inglês do Manchester United, foi também detido por suspeitas de agressão sexual e ameaças de morte à namorada, com o clube a rescindir com o jogador.