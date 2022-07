Incêndios: As recomendações da DGS para saber como evitar exposição ao fumo

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Direção Geral da Saúde (DGS) partilhou, esta quarta-feira no twitter, várias recomendações de proteção à exposição ao fumo dos incêndios, consequência da atual onda de calor.

O fumo proveniente dos incêndios possui elevados níveis de partículas e toxinas que podem ter efeitos nocivos a nível respiratório, cardiovascular e oftalmológico”, afirma a DGS.

Entre as recomendações estão, por exemplo, “permanecer no interior das habitações e manter as portas e janelas bem fechadas “, “ligar o ar condicionado“, “utilizar máscaras/respiradores (n95)” e”evitar atividades ao ar livre“.