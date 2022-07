Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Portugal encontra-se por estes dias numa situação “explosiva” no que toca ao risco de incêndios florestais, com indicadores meteorológicos inéditos desde que há registos. Trata-se de uma situação mais grave e mais preocupante do que aquela que se vivia em 2017 — ano que continua cravado na memória coletiva dos portugueses devido aos incêndios de junho, em Pedrógão Grande, e de outubro, que no total causaram a morte a mais de uma centena de pessoas.

A análise é feita ao Observador pelo climatologista Carlos da Câmara, professor da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, especialista em análise do risco de incêndios e um dos cientistas por trás do Ceasefire, uma inovadora ferramenta de análise e previsão de índices de risco de incêndio florestal em Portugal. Carlos da Câmara partilhou com o Observador um conjunto de gráficos que ajudam a ilustrar como o risco de incêndio em Portugal é hoje maior do que alguma vez foi desde que há registos.

