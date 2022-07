Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

As imagens divulgadas pela NASA do telescópio espacial James Webb mudaram o modo como olhamos para o Universo. Agora, poderá ter surpreendido ao detetar o que os cientistas acreditam ser uma supernova.

“Suspeitamos que seja uma supernova”, confessou o astrónomo Mike Engesser, do Space Telescope Science Institute (STScI), à revista Inverse. A potencial supernova observada é, segundo os astrónomos, extremamente brilhante em comparação com a restante galáxia chamada SDSS.J141930.11+5251593.

A galáxia, que está entre três e quatro mil milhões de anos-luz de distância, foi observada duas vezes com cinco dias de intervalo. O fenómeno observado escureceu apenas ligeiramente nesses dias, o que é um comportamento considerado clássico de uma supernova que, segundo o site Space, foi capturada por sorte após a explosão da estrela.

“Precisamos de mais dados (…) para fazer uma determinação, mas os dados que temos correspondem aos de uma supernova, por isso é um candidato muito bom”, afirmou Mike Engesser.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O telescópio não foi projetado para encontrar supernovas, mas “é empolgante” que possa permitir encontrar e detetar novos transientes. A potencial supernova foi capturada através do uso da câmara para o infravermelho próximo (NIRCam, na sigla em inglês) para detetar a luz de estrelas e galáxias.

A supernova é uma grande explosão causada pela morte de uma estrela, quando o corpo celeste consome todo o combustível do seu núcleo e entra em colapso. A bola de fogo resultante demora dias a crescer e brilhar, mas depois desaparece gradualmente nos meses seguintes. Então, é “pura sorte” que o Webb tenha detetado esta potencial supernova logo após o seu pico de brilho, escreve a Inverse.

A descoberta, se for confirmada, poderá ser importante porque as supernovas antigas e distantes podem ajudar os astrónomos a entender melhor o próprio tecido do universo e como o mesmo se estende e se expande ao longo do tempo.