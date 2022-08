Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A guerra não lhes levou o sentido de humor. Desde que a Rússia invadiu a Ucrânia, em fevereiro deste ano, que os ucranianos não poupam na produção de piadas — seja na forma de memes ou de tweets — para ridicularizar o Kremlin.

A mais recente tem que ver com o alegado ataque ucraniano à base aérea russa na Crimeia, a 9 de agosto, que provocou, de acordo com o Kremlin, 14 feridos e um morto. Kiev rejeitou a autoria do ataque: “Claro que não temos nada a ver com isso”, garantiu na quarta-feira, 10 de agosto, o conselheiro presidencial ucraniano Mikhail Podolyak, que não excluiu a possibilidade de uma ação por parte de civis que querem libertar a Crimeia, anexada pela Rússia em 2014.

O Ministério da Defesa também negou a responsabilidade ucraniana nas explosões, mas deixou um conselho às forças russas presentes naquela base: “Respeitem as regras de não fumar“. Logo a seguir, partilhou no Twitter uma imagem com uma grande nuvem de fumo negro e com aquilo que parecem ser cabanas de praia (numa alusão a imagens que mostram pessoas a fugir da praia na sequência das explosões), com a frase: “A presença de tropas de ocupação no território da Crimeia ucraniana não é compatível com a alta temporada turística.”

The Ministry of Defense of Ukraine would like to remind everyone that the presence of occupying troops on the territory of Ukrainian Crimea is not compatible with the high tourist season. pic.twitter.com/PFl6jBzKh4 — Defense of Ukraine (@DefenceU) August 9, 2022

Logo a seguir, as redes sociais encheram-se de alusões às afirmações do ministério da defesa. “De alguma forma, tenho a sensação de que fumar em depósitos de munição e de abastecimentos de combustível pode não ser uma boa ideia”, escreveu, por exemplo, Illia Ponomarenko, jornalista do The Kyiv Independent.

Na sequência das explosões, as forças pró-Rússia da Crimeia declararam estado de emergência. Horas antes, um porta-voz, parecido com o ator Leslie Nielsen, dizia para as câmaras que tudo estava sob controle, apesar do fumo que surgia atrás de si. Uma situação semelhante à protagonizada no filme “Aonde É Que Para a Polícia”, em que o mesmo ator é protagonista (e que é, aliás, um meme famoso da internet). Claro que a situação levou a mais uma onda de piadas que se espalharam pelas redes sociais.

Crimean official speaking to Russian media while the airbase burns in the background… “There’s a 5km cordon, nothing to worry about” pic.twitter.com/Nlwtj4Nq7q — CJ (@CasualArtyFan) August 9, 2022

O Ministério da Defesa russo, num comunicado divulgado na terça-feira, atribuiu as explosões no aeródromo militar da Crimeia, que destruiu pelo menos nove aviões, a um acidente. “Não houve qualquer ataque à área de armazenamento de munições”

Apesar de a Ucrânia negar o ataque, na sua habitual mensagem diária por vídeo, Zelensky defendeu, na noite de terça-feira, 9 de agosto, que a guerra na Ucrânia não começou em 24 de fevereiro deste ano, com a invasão do país pela Rússia, mas com a ocupação da Crimeia em 2014. “Esta guerra russa contra a Ucrânia e contra toda a Europa livre começou com a Crimeia e deve terminar com a Crimeia — a sua libertação“.