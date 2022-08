Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O Sistema Integrado de Redes de Emergência e de Segurança de Portugal (SIRESP), rede de emergência médica do Estado, vai ter um novo investimento em equipamentos de redundância, capaz de assegurar um sistema mais “resiliente e autónomo”, ao garantir as comunicações via satélite, no caso dos circuitos terrestres falharem, anunciou este sábado, 13 de agosto, o Governo.

De acordo com o comunicado enviado às redações pelo Ministério da Administração Interna (MAI), “o concurso público que vai ser lançado tem o valor base de 4,2 milhões de euros e destina-se à aquisição, instalação, configuração e colocação de 612 equipamentos router de agregação de serviços (RAS) para a rede SIRESP”. Prevê a garantia de 24 meses e respetivo serviço de suporte técnico.

“Este investimento é mais um passo na concretização da estratégia de reforço e de autonomia da rede nacional de emergência e segurança, tal como anunciado por ocasião do lançamento do concurso público internacional da rede SIRESP”, disse, em comunicado enviado às redações, o Ministério da Administração Interna (MAI). “Parte destes equipamentos são já destinados aos Açores e à Madeira, no âmbito de um investimento mais amplo de alargamento da rede SIRESP às regiões autónomas e que se prevê concluído em 2023.”

Na sexta-feira, 12 de agosto, foi publicado no Diário da República a autorização do Ministério da Administração Interna para que a Secretaria-Geral da Administração Interna assuma os encargos orçamentais do investimento.

Em junho, mesma altura em que anunciou o concurso internacional para a rede SIRESP (com um total de 75 milhões de euros), o Governo já tinha falado num investimento de 150 milhões de euros nos próximos cinco anos.

No mesmo comunicado, o MAI frisa os investimentos recebidos, desde 2017, pelo SIRESP, destacando aquele que serviu para “dotar a rede da capacidade de redundância ao nível dos circuitos de transmissão”, referindo ainda as 451 Estações Base “dotadas dos equipamentos necessários para a transmissão via satélite.”