A despedida da DS Techeetah estava feita, a apresentação pela Porsche era uma questão de tempo: no dia seguinte ao final do Mundial de Fórmula E, o segredo mais mal guardado para a próxima época foi desvendado, com a marca alemã a confirmar António Félix da Costa num contrato de pelo menos três anos.

“Representar oficialmente uma marca como a Porsche é um sonho que tenho desde criança, que se torna agora realidade. Desde pequeno que olho com muito respeito e admiração para a Porsche e este convite era impossível de rejeitar. Partilhamos 100% dos mesmos valores e ADN, uma mentalidade vencedora e acredito que juntos vamos elevar o nome Porsche bem alto. Estou muito contente com este desafio e desejoso de começar a trabalhar com os engenheiros e toda a equipa Tag Heuer Porsche, para prepararmos da melhor forma o inicio da temporada 2023, onde vamos estrear o novo carro Gen3 e queremos lutar por vitórias e títulos na Fórmula E”, comentou o português nas primeiras declarações após o anúncio.

“Estamos muito ansiosos para começar a trabalhar com o António. Conheço-o há muitos anos, de várias categorias e tenho muito respeito por ele, tanto como piloto como a nível pessoal. É incrível o que ele já conquistou na Fórmula E. Do nosso lado tudo faremos para lhe dar um carro da Gen3 competitivo, que ele possa lutar por vitórias e títulos”, salientou Florian Modlinger, diretor da equipa Porsche na Fórmula E.

De recordar que o português terminou o ano de 2022 com uma vitória (Nova Iorque 2), dois pódios (Nova Iorque 2 e Marraquexe), duas pole positions (Marraquexe e Seul 2) e dez top 8 em 16 corridas, um saldo globalmente melhor do que em 2021 apesar de ter terminado também no oitavo lugar. Em 2020, no ano de estreia na DS Techeetah, Félix da Costa foi campeão com três vitórias e seis pódios em 11 corridas. Já a Porsche teve uma prestação mais discreta no último ano, com o alemão Pascal Wehrlein, que será agora companheiro de Félix da Costa, a acabar em décimo, à frente de André Lotterer que terminou em 12.º.

Fica ainda assim por saber em que a equipa António Félix da Costa fará o próximo Mundial de Endurance, outro dos objetivos que mantém para 2023 numa altura em que lidera a classificação deste ano. O piloto encontra-se em negociações com várias equipas, sendo de esperar um anúncio em breve.