Se na última jornada Sérgio Conceição já tinha ido ao banco buscar uma das armas para conseguir sair de Vizela com os três pontos , agora o técnico portista voltou a recorrer aos suplentes para segurar e aumentar a vantagem no clássico frente ao Sporting. A chave foi a mesma: Galeno.

Pelo segundo jogo consecutivo, o jogador brasileiro entrou e fez a diferença. Na última jornada, foi Galeno quem cruzou, em cima do minuto 90, para o golo solitário de Marcano e garantiu que o FC Porto não deixava pontos em Vizela (já depois de ter ficado perto de marcar). No clássico, o ala voltou a não ser opção titular para Sérgio Conceição mas não foi isso que o impediu de deixar marca.

Ao minuto 50, Taremi caiu no relvado agarrado à perna esquerda, fez sinal para o banco e parecia pedir a substituição. O avançado do FC Porto acabaria por ser assistido mas voltou a jogo pouco depois. Falso alarme para a entrada do antigo jogador do Sp. Braga, que intensificou aí os exercícios de aquecimento. Foram precisos mais 20 minutos para Sérgio Conceição mexer, o iraniano sair e Galeno assumir o jogo.

Em 20 minutos, o brasileiro voltou a mostrar que não precisa de muito tempo para dar nas vistas. Aos 74′ esteve envolvido na jogada que provocou o primeiro penálti para os dragões: foi o ala que, depois de uma boa jogada coletiva do FC Porto com defesa de Adán, cabeceou para a “defesa” de Pedro Porro, a fazer o papel de guarda-redes. O jogador do Sporting foi mesmo expulso, Uribe converteu a grande penalidade e a vantagem alargou-se para 2-0 no último quarto de hora do clássico.

Mas a influência não ficaria por aí, com Galeno a desperdiçar uma ocasião flagrante, a rematar duas vezes à baliza de Adán e a ser ainda responsável pelo último golo dos dragões que fechou o resultado e as poucas esperanças leoninas: num contra-ataque rápido do FC Porto, isolou-se em direção à baliza e foi derrubado por Adán já sem ângulo. Novo penálti para os dragões, desta vez com o brasileiro a assumir e a marcar o primeiro golo esta temporada. Ao todo, em 64 minutos disputados em três jogos, Galeno fez duas assistências, esteve nos dois penáltis do clássico e colocou o seu nome na lista de marcadores do FC Porto.

Pepê destaca trabalho “cirúrgico” de Sérgio Conceição

Pepê foi uma das nuances táticas preparadas por Sérgio Conceição para o clássico, com o jogador brasileiro a assumir um papel de maior destaque no corredor central mesmo com Otávio de regresso à equipa portista. Foi ele que, logo na primeira parte do jogo, a par de Taremi, mais fez mexer a equipa do FC Porto. E, entre algumas perdas, assim continuou no segundo tempo. No final, atribuiu mérito ao treinador.

“Sabemos que o clássico é sempre um jogo muito difícil, em que pode acontecer tudo. Sabemos a qualidade dos jogadores do Sporting. O mister foi cirúrgico e trabalhamos bastante em cima isso. Conseguimos executar muito bem e fazer um grande jogo”, admitiu em declarações à SportTV.

Pepê ⭐ MVP Liga Portugal

Otávio ⭐ Mérito e Valores Porto

O extremo do FC Porto considerou que o Sporting até entrou melhor, nos primeiros 15 minutos, mas que o controlo do jogo acabou por ser azul e branco e por isso falou num “resultado justo”.

Questionado sobre os vários papéis que tem assumido na equipa do FC Porto, Pepê mostrou-se “lisonjeado”: “É sinal que o mister confia no meu trabalho. Procuro dedicar-me ao máximo para evoluir e dar o meu melhor dentro de campo. Tenho toda a confiança de todos os companheiros e toda a equipa técnica. Já aprendi muito aqui, o mister tem me apoiado muito e espero continuar a crescer aqui no clube”.

Agora Pepê quer aproveitar o sabor da vitória, mas já com o pensamento no próximo jogo frente ao Rio Ave. “Acho que o Campeonato é longo. Temos que manter os pés no chão e continuar focados jogo após jogo. Vamos descansar, comemorar a vitória, mas na próxima semana já temos um jogo difícil e temos que focar nisso”, concluiu.