Houve lágrimas, gritos, cânticos e dança do povo que saiu à rua para receber o corpo de José Eduardo dos Santos. E silêncio. E ausências notórias.

Com um bandeira de Angola a cobrir o caixão e várias coroas de flores brancas, os restos mortais do ex-Presidente angolano chegaram a Luanda 43 dias após a sua morte. Eram 19h16 e o mesmo avião da TAAG, a companhia aérea angolana, trouxe alguns dos familiares que se encontravam em Barcelona.

Ana Paula dos Santos desceu vestida de preto tal como os três filhos do casal, Danilo, Joseana e Breno (que trazia nas mãos um retrato do pai em tamanho A3, tal como um outra familiar levava também uma fotografia maior emoldurada) e algumas sobrinhas.

Marta dos Santos, a irmã do antigo Presidente também chegou de Barcelona mas não se viu o irmão Luís, nem os outros quatro filhos que têm estado em Espanha: “Tchizé”e Isabel dos Santos já tinham dito que não estariam presentes no funeral do pai, mas nem “Coréon Dú” nem Joess ali estiveram. O outro filho que tem estado sempre em Luanda, Zénu, também não apareceu no aeroporto.

