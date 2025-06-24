As ligações de Mariana Leitão ao poder angolano através de uma empresa da Sonangol

Sonangol queria sede em Portugal mas vendeu 8,5 milhões abaixo do preço de compra

Durante a maior parte do tempo de Mariana Leitão na Puaça, o dossiê do edifício na Avenida da República foi de longe o investimento mais valioso da empresa. A compra do imóvel tinha atraído alguma atenção logo no ano da sua concretização. Em 2009, na sequência da crise do subprime nos EUA, Portugal vivia o segundo ano de uma significativa contração do mercado imobiliário.

Nessa altura, para além de não estar acabado, segundo o Jornal de Negócios, o imóvel não tinha licença de utilização. Ainda assim, a Puaça decidiu investir 38,5 milhões de euros, tendo como objetivo concentrar naquele espaço várias empresas angolanas com ligações ao grupo Sonangol que tivessem investimentos em Portugal. Seria a sede da Sonangol em Portugal, no coração de Lisboa. Em 2010, o capital social da empresa passa para 40 milhões de euros.

Um investimento desta grandeza teve grande expressão no mercado imobiliário nacional, numa fase de fraco investimento no setor no país, que atravessava uma profunda crise económica. De acordo com o mesmo jornal, no ano anterior à compra, o total dos movimentos de grandes ativos imobiliários no país rondava os 500 milhões de euros, com um valor médio inferior a 10 milhões de euros. Contudo, segundo uma estimativa de 2019, se o edifício estivesse pronto a utilizar, teria um valor potencial superior a 60 milhões de euros. Esse acabou por não ser o caso. A Puaça fez alterações ao projeto e deu início às obras, mas estas seriam suspensas em 2015.

Com a subida ao poder de João Lourenço, em 2017, e a aplicação do seu Programa de Privatizações (Propriv), o edifício foi identificado como um dos ativos do grupo Sonangol a alienar e foi posto à venda com urgência em 2019. Depois de terem sido recusadas pelo menos seis propostas, o imóvel foi vendido, em 2021, por 30 milhões, ao fundo de investimento britânico Signal Capital Partners. Um valor muito abaixo do da aquisição.

Reorientação estratégica da Sonangol e “inviabilidade” da Puaça levaram à saída de Mariana Leitão

Ainda que este imóvel fosse o maior ativo da empresa, era a gestão de bolseiros internacionais da Sonangol que exigia o maior volume de trabalho. A avaliação é feita pela própria administração da Puaça, segundo é possível verificar numa cópia do processo de despedimento coletivo de oito trabalhadores. Este processo foi enviado à Comissão Para a Igualdade no Trabalho e no Emprego (CITE), no sentido de pedir um parecer prévio ao despedimento de uma trabalhadora que tinha acabado de ser mãe e de outra que estava ainda a amamentar.

Neste documento, que data do final de 2018, a administração da Puaça alega que, desde 2016, a “estratégia de formação de quadros” da Sonangol “se tem vindo a alterar”, causando um “impacto directo muito negativo” na actividade da Puaça. A partir desse ano, o número de bolseiros recebidos anualmente pela empresa passou a ser “meramente simbólico”, após a petrolífera angolana ter decidido transferir a responsabilidade da gestão dos estudantes angolanos em Portugal para outra sociedade, com efeito a partir de 1 de novembro de 2018.

Mariana Leitão explica ao Observador que o fim do programa dos bolseiros “levou à extinção do posto de trabalho das pessoas que nela trabalhavam” incluindo o seu. Contudo, a liberal, que então fazia parte da direção da empresa, garante que o “processo decorreu dentro de toda a normalidade, tendo sido assegurados todos os direitos, prazos e indemnizações previstas na lei”.

Para justificar a extinção dos postos de trabalho, a administração da Puaça explicava ainda que “nos últimos cinco anos foram alienados grande parte dos imóveis” detidos pela empresa. Em relação a estes ativos imobiliários, destaca-se a suspensão, em 2015, da obra no edifício da Avenida da República — “o único projeto imobiliário que estava em curso” — e a decisão de alienação do mesmo “tal como se encontrava“.

Mariana Leitão explica ao Observador que esta foi uma “decisão do acionista, na altura relacionada com a crise económica que se vivia em Angola” — a partir de 2014, com a queda do preço dos barris do petróleo, o país entrou num período difícil. Ainda que alegue não ter tido “qualquer responsabilidade, influência, decisão ou participação” na compra e venda do edifício, a líder parlamentar da IL conta que fez “parte da equipa de reconversão e requalificação do mesmo, o que implicou gestão de fornecedores, arquitetos e prazos de obra”.

A diminuição dos ativos imobiliários da empresa e a quebra nos serviços prestados aos bolseiros originaram perdas na Puaça, quando esta já “lutava contra o desequilíbrio económico-financeiro”. Esta situação determinou “a inviabilidade da empresa por ausência de meios financeiros, dado os acionistas não pretenderem continuar a financiar a empresa”, lê-se no processo do despedimento dos trabalhadores. No entanto, a Puaça, com trinta anos e capital social de 40 milhões de euros, ainda não foi privatizada, e continua ativa, estando registada com a atividade económica de compra e venda de imóveis.

Ligação à empresa do “Sr. Petróleo”, um “pesadelo para a liberal”

A ligação de Mariana Leitão à poderosa “empresa-Estado” angolana e a um dos homens mais ricos de Angola pode tornar-se problemática. E não só para a candidata única à liderança da IL, como também para o próprio partido, refere Paula Cristina Roque, especialista em estudos africanos. “Não é um bom historial para Mariana Leitão a sua relação com Manuel Vicente, que Portugal considerou ser corruptor e cujo processo ainda decorre em Angola. Esta ligação ao poder corrupto angolano, a um regime mundialmente conhecido pelo seu nepotismo, que alimentou uma elite desprotegendo a maioria do povo que é pobre ou passa fome, não tem cuidados de saúde nem emprego, só pode ser um pesadelo para a liberal”, lamenta a investigadora do Centro de Estudos Africanos da Universidade de Oxford.

“A não ser que mostre que, durante os anos em que esteve na empresa, não houve nada a apontar, qualquer irregularidade”, ressalva Paula Cristina Roque. Se isso não acontecer, há o risco de que “o próprio partido fique refém do passado de Mariana Leitão”, frisa a também diretora executiva da Intelwatch, organização sem fins lucrativos dedicada a reforçar a supervisão pública e democrática dos serviços de informação estatais e privados, na África Austral e no resto do mundo.