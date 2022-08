Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O primeiro país a retirar um importante memorial soviético de uma simbólica cidade na fronteira com a Rússia foi a Estónia. Agora, será a vez da Letónia. Em causa um obelisco com 80 metros de altura e a estrela soviética no topo e dois conjuntos de estátuas que se encontram no Parque Vitória, em Riga, a capital letã.

Os políticos locais defendem que a demolição do monumento é importante para a cidade e para o país porque, neste momento, glorifica não só as conquistas do Exército Vermelho — e a expulsão dos nazis alemães na II Guerra Mundial —, mas também a ocupação da Letónia por duas vezes e os crimes de guerra russos, noticiou o Politico. As estátuas ao lado do obelisco simbolizam os soldados russos e a pátria-mãe. O conjunto foi instalado em 1985 durante a ocupação soviética.

O anúncio foi recebido com contestação por parte da comunidade russa, que constitui cerca de um quarto dos habitantes na Letónia e todos os dias 9 de maio, no Dia da Vitória, prestam homenagem junto ao monumento. Agora, o partido União Russa da Letónia queria promover um protesto no local, dentro das vedações, mas o diretor executivo da cidade, Jānis Lange, disse que não ia autorizar a manifestação, noticiou a agência Associated Press.

Tal como a Estónia, a Letónia é independente desde 1991 e faz parte da NATO e da União Europeia desde 2004.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.