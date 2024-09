Acompanhe aqui o nosso liveblog sobre a guerra na Ucrânia

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, anunciou, esta quarta-feira, que o plano de vitória já está terminado e pronto a ser apresentado aos parceiros ocidentais. “Todos os pontos, todos os focos chave, todos os apêndices com detalhes para o plano foram identificados. Tudo está tratado. O mais importante agora é a determinação para o implementar”, afirmou durante o seu discurso diário.

No que toca aos diálogos com parceiros internacionais, o chefe de Estado acrescentou que muitas das promessas feitas pelos Aliados na Cimeira da NATO em julho ainda não foram cumpridas. “A prioridade é não só implementar tudo o que já acordámos, que está a ser dificultado pela fase logística, mas mais coisas estratégicas”, declarou.

Na sua comunicação, Zelensky mencionou ainda os avanços militares, destacando a “resposta forte” à contraofensiva russa em Kursk, o reforço de toda a frente de combate leste e o “ataque da noite passada em território russo“, que afirma ter comprovado as capacidades de longo alcance da Ucrânia e que classificou como de “uma precisão admirável“.

Today, there was a lot of work with our foreign affairs team – we’re preparing meetings with partners and negotiations. The priority is not only to implement everything we’ve already agreed upon, especially what’s being delayed at the logistical stage, but also to focus on more… pic.twitter.com/uarQZYCh39

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 18, 2024