Kiev destruiu na noite desta terça para quarta-feira um abastecimento de armas russo na região de Tver, no noroeste da Rússia. O ataque em larga escala, levado a cabo com drones, criou uma explosão tão grande que foi vista do espaço e provocou um terramoto de 2,8 na escala de Richter.

O ataque foi relatado na madrugada de quarta-feira pelo governador regional de Tver, Igor Rudenya. “Em Toropets, o processo de extinguir um incêndio no local da queda de veículos aéreos não tripulados está em curso. A Força Aérea continua a repelir um ataque em massa de drones sobre a cidade“, pode ler-se na mensagem partilhada no Telegram, em que garantiu que “a situação está sob controlo”.

Nas redes sociais, multiplicaram-se vídeos em que é possível ver o fogo, uma grande nuvem de fumo e ouvir várias explosões, sobre aquilo que as descrições identificam como o armazenamento de munições russas. Por precaução, as autoridades ordenaram a evacuação da cidade de Toropets.

Russian media report that an ammunitions warehouse was hit by a drone in Tver region of Russia. pic.twitter.com/pPqzDR0ZOQ — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) September 18, 2024

Украины нисэгчгүй онгоцууд оху-ын Тверь мужийн Торопец хотын цэргийн ангийн нутаг дэвсгэрт байрлах асар том зэвсгийн агуулахад амжилттай цохиж өгчээ .

Хотод яаралтай нүүлгэн шилжүүлэлт зарлаад байна. Энэ агуулахад “Град” пуужингууд, С-300, С-400, баллистик пуужингууд, мөн Хойд… pic.twitter.com/SXD8UGPmPI — Туул (@tuul1234) September 18, 2024

Horas depois, uma fonte dos serviços de segurança da Ucrânia (SBU) confirmou à CNN que o ataque tinha sido ordenado por Kiev. A mesma fonte relatou que o armazém visado guardava sistemas de mísseis Iskander, sistemas de mísseis Tochka-U, bombas aéreas guiadas e munições de artilharia, acrescentando que a Ucrânia recorre a ataques como este de forma “metódica” para reduzir o arsenal russo e que outros ataques “semelhantes estão a avançar”.

Outra fonte do SBU afirmou mesmo que o ataque “literalmente varreu [o armazém russo] da face da Terra”, citada pelo Washington Post. Já um oficial do Ministério da Defesa ucraniano relatou ao jornal que no mesmo local também estavam guardados mísseis balísticos KN-23, de fabrico norte-coreano e que o ataque envolveu “mais de 100 drones”.

A Ucrânia não costuma reivindicar ataques desta natureza contra a Rússia, ou então demora a fazê-lo. Contudo, o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, já agradeceu “aos guerreiros que garantem as capacidade de longo alcance da Ucrânia”. “Houve um resultado significativo do ataque da noite passada [terça-feira] no território da Rússia e este é o tipo de ações que enfraquece o nosso inimigo. Agradeço aos envolvidos. Que precisão inspiradora“, declarou durante o seu discurso diário, na tarde de quarta-feira.

Ataques desta natureza, em territórios russos mais distantes da fronteira com a Ucrânia, têm sido mais frequentes da parte de Kiev nas últimas semanas. E a referência de Zelensky às “capacidades de longo alcance” está carregada de significado, uma vez que as permissões para utilizar armas ocidentais em ataques destes tem sido um dos temas que causa mais fricção entre a Ucrânia e os seus aliados. Por oposição à dependência de armas estrangeiras, o chefe de Estado ucraniano destaca os “resultados significativos” da utilização de drones nacionais.

Mas os relatos da destruição do armamento russo e as explosões partilhadas nas redes sociais não são os únicos registos deste ataque. Os satélites da NASA, a agência espacial norte-americana, detetaram “fontes intensas de calor” numa área de 14 quilómetros quadrados em redor da explosão, relatou a agência Reuters.

A explosão provocou ainda um terramoto. Ben Dando, sismólogo na fundação norueguesa NORSAR, relatou à CNN que os seus sensores “detetaram sinais sísmicos, de uma magnitude entre 2,5 e 2,8, no noroeste da Rússia que parece estar associado ao ataque de drones lançado pela Ucrânia”. O mesmo canal partilhou ainda imagens captadas pelos satélites da empresa Maxar Technologies, em que é possível ver uma enorme nuvem de fumo que cobre toda a cidade e vários pontos de ignição na floresta que rodeia Toropets.

A cidade de Toropets localiza-se na região de Tver, 380 quilómetros a oeste de Moscovo e 470 quilómetros a norte da fronteira com a Rússia. Com uma população de 11 mil pessoas, o governador não especificou quantas destas pessoas foram retiradas durante o processo de evacuação. A agência estatal russa TASS relatou que treze pessoas ficaram feridas e tiveram de ser hospitalizadas, mas que nenhuma ficou ferida com gravidade. Além disso, as escolas num dos conselhos afetados foram encerradas.