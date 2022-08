Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Nem mesmo nas margens do rio Narva, que separa a Estónia da Rússia, se sente qualquer sinal de que as relações diplomáticas e políticas entre estes países vizinhos chegaram a um dos níveis mais perigosos de sempre. Tanto mais que nos encontramos numa das fronteiras entre a Aliança Atlântica e a Federação da Rússia.

Em dias de calor anormal para regiões setentrionais, onde o mercúrio do termómetro vai além dos 30 graus centígrados, os veraneantes dos dois lados aproveitam as praias para se bronzear ou esconderem-se do sol debaixo das numerosas árvores frondosas. Do lado estónio do Narva, ouve-se muito mais frequentemente falar russo do que estónio, pois cerca de 96% dos seus habitantes são russófonos (a nível nacional, são cerca de 25%) — mas, nos restaurantes, cafés e lojas, os empregados atendem com a mesma amabilidade em russo e estónio.

Nos postos fronteiriços, a movimentação era muito reduzida, praticamente não se viam automóveis com matrícula russa. Isto deve-se ao facto de a Estónia ter acabado de restringir a entrada no país a cidadãos russos que tenham o visto Schengen, geralmente utilizado para fins de turismo. Habitualmente, o fluxo de ambos os lados era bem mais significativo.

