Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A morte de Daria Dugina mantém-se no centro de uma violenta troca de acusações entre a Ucrânia e a Rússia. O autor do crime que tirou a vida à jornalista e filha de Alexander Dugin, ideólogo político russo, ainda está por confirmar, mas o Kremlin aponta o dedo numa direção: Natalia Vovk.

Sabe-se pouco sobre a mulher que, na segunda-feira, 22 de agosto, foi acusada pelo Serviço de Segurança Federal da Rússia pela morte de Daria Dugina — e as informações que se sabem vêm, maioritariamente, do lado russo. Terá, segundo o mesmo serviço, nascido em 1979 , em Mariupol, na região de Donetsk, tendo chegado à Rússia a 23 de julho deste ano, acompanhada por Sofia Shaban, a sua filha de 12 anos. Segundo a página de Wikipédia criada recentemente — e que a Ucrânia diz conter informações falsas — a mulher terá nascido em março e terá 43 anos.

De acordo com as autoridades russas, a cidadã ucraniana é, alegadamente, membro do Regimento de Azov, uma força especial da Ucrânia, tendo sido enviada à Rússia pelos Serviços Secretos de Kiev para executar aquele que é conhecido como o “cérebro de Putin” — e não a sua filha.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.