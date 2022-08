Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A morte de Daria Dugina marcou o 179.º dia da guerra na Ucrânia. Na manhã deste domingo, a agência russa TASS divulgou que uma explosão de um carro, na região de Moscovo, tinha causado a morte da filha do filósofo russo Alexander Dugin, considerado o ideólogo de Vladimir Putin. Ao que tudo indica, o ataque visava não a filha, mas o pai, um defensor da restauração do poder russo e da invasão das tropas russas na Ucrânia.

O que marca também o 179.º dia de guerra são as acusações entre a Rússia e a Ucrânia sobre quem terá sido o autor do ataque. Os russos acusaram os “terroristas do regime ucraniano” de terem “tentado matar Alexander Dugin”. Já a Ucrânia garantiu que “nada tem a ver com isto”, porque não é “um Estado terrorista”, nem um “estado criminoso como a Federação Russa”.

Na manhã após a explosão, uma equipa de investigadores da filial de Moscovo do Comité de Investigação da Rússia esteve no local onde explodiu o carro para procurar provas que ajudem a perceber exatamente o que aconteceu. Já é conhecida alguma informação, mas ainda restam dúvidas sobre esta explosão: o que a causou, quem é o seu autor e qual a sua motivação?

O que se sabe sobre a explosão

