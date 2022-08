Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Para já temos apenas um esboço, mas a Skoda prometeu que o Vision 7S vai ser revelado integralmente a 30 de Agosto. Trata-se de um protótipo que antecipa um SUV topo de gama, de que a marca checa necessita para se impor junto dos clientes com maior necessidade de espaço.

A estética do modelo parece prometedora, com uma linha de cintura subida e um habitáculo que transmite a sensação de estar muito chegado atrás, em virtude do maciço pilar traseiro. A frente representa uma evolução face aos actuais modelos da marca, que tem tentado produzir veículos eléctricos similares aos que montam mecânicas a combustão, apesar de recorrerem a plataformas específicas para veículos a bateria. E a traseira também tem um aspecto forte, sendo vertical e afastando assim a solução SUV coupé ou crossover. Em linha com o que acontece com a frente e os painéis laterais, a linguagem estilística da Skoda prepara-se para mudar.

Habitáculo para sete, mas com algumas nuances 2 fotos

A marca não anuncia a plataforma a utilizar, mas pela foto do habitáculo, em que o modelo não parece muito largo, tudo indica que continuará a ser a MEB, já utilizada no SUV eléctrico Skoda Enyaq iV. O habitáculo tem uma arrumação curiosa dos assentos, com a terceira fila de bancos a ser ligeiramente mais acanhada, ideal para crianças, mas com três lugares. Na segunda fila surge um banco que parece ser optimizado para dois adultos, com o lugar central a poder acolher, por exemplo, uma cadeira de bebé.

A Skoda divulgou ainda um desenho do tablier, mais moderno e clean, rompendo com a filosofia até aqui adoptada pela marca. O construtor avança que o volante será achatado na zona superior e inferior, incrementando o espaço para as pernas e a visibilidade para o painel de instrumentos. Parecem ainda existir alguns botões de acesso directo, para acelerar a selecção de determinadas funções, garantindo que o condutor afasta durante menos tempo os olhos da estrada.