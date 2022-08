Siga aqui o nosso liveblog sobre a guerra na Ucrânia

A magia do futebol voltou aos relvados da Ucrânia uma altura em que se completam seis meses da invasão russa a solo ucraniano. O desporto vai resistindo em plena guerra, mas o “novo normal” fica desde já marcado por quatro alertas de ataques aéreos que levaram à interrupção da partida da primeira jornada, que opôs o Rukh Lviv ao Metalist Kharkiv.

O vídeo do momento foi partilhado no Twitter e mostra a fase em que os (poucos) espetadores tiveram de abandonar as bancadas, numa fase em que a partida já tinha sido interrompida pelo árbitro e os intervenientes se dirigiam para um bunker, onde passaram 2 horas e 25 minutos.

Here’s the reaction to the first of four air raids during Rukh v Metalist today… A new reality for UPL football pic.twitter.com/IRo65c66qJ — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) August 24, 2022

A interrupção do jogo aconteceu numa altura em que a equipa visitante vencia por duas bolas a uma. A partida estava a ser disputada no Estádio Ukraina, em Lviv, que tem capacidade para 28 mil espetadores, mas que, neste início de época, conta com as bancadas vazias devido às normas de segurança impostas.

No fim da maratona de futebol, o Metalist venceu, por 2-1, sem que se tivesse registado qualquer ataque.

Até ao momento, a jornada inaugural do campeonato ucraniano conta com quatro jogos realizados, com destaque para o empate, sem golos, do Metalist 1925 Kharkov. De recordar que esse jogo marcou o arranque da liga, que aconteceu esta terça-feira, em Kiev.