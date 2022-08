Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Os últimos dias trouxeram as lágrimas de alegria. Qualquer atleta ucraniano em competição faz questão de levar a bandeira do seu país e as cores azul e amarela para onde vá, quase como um refrescar de memória pavloviano para que ninguém se esqueça da guerra que acontece há seis meses. E não faltaram motivos para, por um par de minutos, imaginar um mundo diferente à luz dos sucessos desportivos: Yaroslava Mahuchikh ganhou a final do salto em altura, Maryna Bekh-Romanchuk venceu o triplo salto com um ensaio acima dos 15 metros, Viktoriya Tkachuk e Anna Ryzhykova completaram um pódio dos 400 metros barreiras dominado por Femke Bol, Oleksandr Usyk foi também melhor do que Anthony Joshua e manteve os títulos de campeão mundial de pesos pesados no boxe. Tudo vitórias-mais-do-que-vitórias.

Há muito que a presença de atletas ucranianos em qualquer prova internacional promove um contexto diferente. De apoio, de solidariedade, de partilha. E são vários aqueles que passam das palavras e dos gestos aos atos, utilizando pequenas bandeiras da Ucrânia na cara, no braço, no equipamento ou na lapela do casaco, mesmo que assistam a milhares de quilómetros de distância ao sofrimento de um povo que há seis meses levava a sua vida normal. De acordo com uma ONG desportiva local, citada pela Ukrinform, já morreram na guerra um total de 77 atletas entre 24 de fevereiro e 11 de julho, um número com tendência a aumentar com as últimas atualizações. O kickboxer Mykola Zabavchuk, o jogador de râguebi de Maksym Shvets, o nadador Volodymyr Ulianytsky ou a ginasta Daria Kurdel são alguns exemplos.

Vitalii Sapylo e Dmytro Martynenko foram os dois primeiros futebolistas a perder a vida na guerra, de acordo com a FiFPro. Poucos dias depois, Sergei Palkin, CEO do Shakhtar Donetsk, dava conta do luto do clube pela morte de um treinador das camadas jovens atingido por um projétil russo durante um bombardeamento. “Parem com esta loucura! Não fiquem em silêncio, falem! Caso contrário, será uma derrota pessoal vossa. Uma derrota que será lembrada por todas as gerações futuras. Uma derrota que não pode ser apagada da história mundial e cada um será culpado e responsável pelos crimes cometidos”, destacou num discurso emotivo no início do março. Os meses foram passando, a guerra não acabou mas mudou de contornos, o futebol ucraniano começou aos poucos à procura de uma normalidade dentro do “anormal” que é toda a situação. E foi assim que voltou a Primeira Liga da Ucrânia esta terça-feira.

Depois das primeiras aparições do Dínamo Kiev, que após oito meses sem jogos oficiais conseguiu passar duas pré-eliminatórias da Champions até à derrota com o Benfica no playoff (a segunda mão jogou-se esta noite na Luz), o jogo inicial da competição juntava Shakhtar Donetsk e Metalist 1925 no Estádio Olímpico de Kiev. Duas equipas que, de formas diferentes, sentiram mais o impacto da guerra.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.