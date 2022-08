Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Comissão Nacional Eleitoral (CNE) de Angola avança que o MPLA segue à frente nos resultados das eleições presidenciais e para a Assembleia Nacional, com o partido a conquistar quase todas as províncias do país — mas não a capital, Luanda, a zona mais populosa do país.

Com 86,41% dos votos apurados, o partido de João Lourenço mantém-se na frente com 52,08% dos votos, seguido pela UNITA com 42,98%. Os restantes partidos não foram além dos 2% na votação geral. Esta é a distribuição atual:

MPLA: 52,08%

UNITA: 42,98%

PRS: 1,18%

FNLA: 1,07%

PHA: 1,02%

CASA-CE: 0,73%

APN: 0,48%

P-NJANGO: 0,42%

Com a contagem concluída em quase todas as províncias — à exceção do enclave de Cabinda, onde o processo se mantém atrasado (apenas 22% dos votos estão escrutinados) e da província de Luanda, a mais populosa do país (77% de votos apurados) —, o MPLA é o partido mais votado em todas elas, com exceção de Luanda e do Zaire, que devem ser conquistadas pela UNITA:

Bengo

MPLA: 55,4%

UNITA: 39,2%

Benguela

MPLA: 53,8%

UNITA: 42,9%

Bié

MPLA: 60,4%

UNITA: 35,1%

Cabinda

MPLA: 45,6%

UNITA: 45,3%

Cuando Cubango

MPLA: 68,7%

UNITA: 27%

Cuanza-Norte

MPLA: 60,7%

UNITA: 32,5%

Cuanza-Sul

MPLA: 68%

UNITA: 27,2%

Cunene

MPLA: 82%

UNITA: 15,2%

Huambo

MPLA: 57,1%

UNITA: 38,6%

Huíla

MPLA: 67,5%

UNITA: 28,8%

Luanda

UNITA: 62,9%

MPLA: 33%

Lunda Norte

MPLA: 55,4%

UNITA: 34,3%

Lunda Sul

MPLA: 52%

UNITA: 34,8%

Malanje

MPLA: 60,8%

UNITA: 33,3%

Moxico

MPLA: 68,4%

UNITA: 26,2%

Namibe

MPLA: 64,3%

UNITA: 31,9%

Uíge

MPLA: 57,7%

UNITA: 35,5%

Zaire

UNITA: 52,3%

MPLA: 36,1%