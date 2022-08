Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Depois de um jejum de 668 dias e 121 etapas, nem sequer houve jejum. Marc Soler venceu em Bilbau a meio da semana, na quinta etapa da Vuelta, e Jesús Herrada venceu em Cistierna, na sétima etapa da mesma Vuelta: ou seja, depois de mais de dois anos sem ganhar uma única etapa em grandes voltas, o ciclismo espanhol fez a festa em casa em ganhou duas no espaço de três dias.

“Quando faltavam três quilómetros percebi que podia chegar à vitória. Dei tudo até à meta e quando lá cheguei senti-me um vencedor justo. Há que ter paciência, os resultados chegam. As coisas nem sempre saem como queremos. O importante é trabalhar. Hoje ganhei mas já estou a pensar na dor de pernas de amanhã. Mas ainda restam forças, vamos continuar a tentar”, disse o espanhol de 32 anos da Cofidis.

Ora, este sábado, o pelotão voltava à alta montanha com 153,4 quilómetros entre La Pola Llaviana e Colláu Fancuaya . Remco Evenepoel, da Quick-Step, continuava a defender a liderança da classificação geral, a 21 segundos do francês Rudy Molard, enquanto que o português João Almeida seguia em 10.º depois de ter sido 66.º em Cistierna. Mikel Landa e Marc Soler lideraram a fuga principal, acompanhados por um grupo de outros oito ciclistas, e os fugitivos alcançaram a subida final com cerca de três minutos de vantagem.

Espanha chegou a sonhar com uma terceira vitória na Vuelta, até porque Marc Soler se manteve dentro da luta pelo primeiro lugar até aos últimos metros, mas o vencedor do dia acabou por ser o australiano Jay Vine, da Alpecin-Deceuninck, que resistiu a uma derradeira investida de Remco Evenepoel e repetiu a vitória que já tinha conquistado em Pico Jano.

O belga chegou a Colláu Fancuaya na quinta posição, atrás de Vine, Soler, Taaramäe e Pinot, e consolidou a liderança da classificação geral, tendo agora uma distância de 28 segundos para o espanhol Enric Mas. Já João Almeida, que terminou no 12.º lugar, subiu à oitava posição da tabela e está agora a 2 minutos e 44 segundos de Evenepoel.