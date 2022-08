Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A UNITA defendeu que, mesmo com a divulgação dos resultados finais pela Comissão Nacional de Eleições (CNE), o processo eleitoral ainda não está terminado.

Em declarações à Rádio Observador, o porta-voz da UNITA, Alcino Kuvalela, afirmou que “os resultados finais serão os que vão ser definidos depois de serem confirmadas todas as reivindicações dos partidos que concorreram” às eleições angolanas.

Questionado sobre o papel dos observadores internacionais nas eleições, Kuvalela disse que esse trabalho “só termina com o resultado definitivo das eleições”. “Quando forem confrontadas todas as verdades reclamadas pelos partidos da oposição. Queremos que o processo termine como começou, com a participação do povo angolano. E que o sentido de voto que foi dado, um sentido de mudança, seja respeitado”, acrescentou o porta-voz.

“Esperamos que, em função de tudo o que foi visto e de tudo o que está para acontecer, o processo termine bem e seja respeitada a vontade soberana do povo de Angola”, concluiu Alcino Kuvalela.

O partido adiantou que deve emitir ainda esta segunda-feira um comunicado oficial de reação à divulgação dos resultados finais. Para esta terça-feira, estão previstas declarações à comunicação social.

Candidato da UNITA a vice-Presidente diz que resultados eleitorais divulgados “só são mesmo da CNE e do MPLA”

Abel Chivukuvuku, candidato da UNITA à vice-Presidência de Angola, recorreu às redes sociais para apelar à calma, defendendo que “os resultados supostamente definitivos divulgados pelo Presidente da CNE, só são mesmo da CNE e do MPLA de João Lourenço”.

“Os resultados do Povo Angolano serão publicados em breve e depois disso chamaremos a CNE à Razão”, declarou o candidato da UNITA no Facebook, lembrando que “os Comissários da UNITA na CNE não assinaram a Ata desses resultados em símbolo de protesto”.