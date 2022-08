Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

André Ventura e Gabriel Mithá Ribeiro garantem que as divergências dos últimos dias estão sanadas e que o grupo parlamentar do Chega está preparado para regressar ao trabalho “mais unido do que nunca”. Num vídeo gravado na Assembleia da República, em que surgem lado a lado, o ex-coordenador do gabinete de estudos refere-se ao presidente do partido como um “grande líder” e garante que “uma imagem vale por mil palavras”.

“O Chega está a provar que é um partido com maturidade e dá provas sucessivas de saber resolver os problemas“, assegurou Mithá Ribeiro, depois de ter dito, numa conferência de imprensa em nome próprio — onde surgiu ao lado de Pedro Arroja, que escreveu a publicação que admitiu ter sido a razão do seu afastamento — que havia falta de liberdade de expressão no partido.

Desta vez, Mithá Ribeiro fez questão de referir que “os partidos políticos são como as pessoas: têm uma infância, uma adolescência, uma idade adulta”, para justificar o momento de tensão que existiu nos últimos dias e onde deixou até a possibilidade de se tornar deputado não-inscrito, ao dizer que cumpriria o mandato na Assembleia da República mesmo que quebrasse o vínculo com o Chega.

“Este é o momento de dar mais um salto e abrir o partido também a intelectuais, académicos, pensadores e vamos trabalhar nesse sentido”, garantiu o deputado, mostrando, ao lado de André Ventura, que tinha havido cedências por parte do líder do Chega. Isto porque — na conferência de imprensa que deu quando estava em conflito aberto com Ventura — Mithá disse que havia falta de “articulação” entre o partido e a sociedade portuguesa, acusando “um pequeno grupo de deputados” de ter “dificultado a concretização dessa ambição”.

André Ventura agradeceu o trabalho de Gabriel Mithá Ribeiro no partido e assegurou que o sanar destas divergências permite “dar sinal de unidade, força e abertura do partido”. “Este grupo parlamentar está unido, mais unido do que nunca, e todas as divergências, por mais pequenas que sejam, são parte de dores de crescimento e nunca afetam, afetariam ou afetarão a nossa unidade”.

Perante os momentos de tensão no grupo parlamentar, o deputado do Chega tinha acusado André Ventura de ter “inviabilizado para sempre a qualidade e liberdade de pensamento no gabinete de estudos” devido ao seu afastamento da coordenação, frisando ainda que foi colocado em causa “um princípio basilar do programa político do Chega: o direito à crítica social livre”.

“André Ventura é o principal responsável pelos sucessos do partido, mas também pelo adiamento de soluções internas que podem, a prazo, prejudicar-nos seriamente”, apontou Mithá Ribeiro nessa conferência de imprensa, enumerando “desentendimentos internos, suspeições, expulsões e conflitos”.