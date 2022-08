Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Gabriel Mithá Ribeiro foi afastado do cargo de coordenador do gabinete de estudos do Chega por André Ventura, que ficou “provisoriamente” à frente do mesmo até à realização de um Conselho Nacional. Na sequência do anúncio, Mithá Ribeiro, também deputado do partido, apresentou a demissão da vice-presidência do Chega.

Este domingo, no portal interno do Chega, foi publicado um despacho assinado pelo presidente do Chega com a informação: “Nos termos das competências estatutariamente definidas, e tendo em vista o processo de reorganização dos vários órgãos partidários anunciado no último Conselho Nacional, fica atribuída ao presidente da direção nacional, provisoriamente e com efeitos imediatos, a coordenação do gabinete de estudos do partido até à aprovação, no próximo Conselho Nacional, da nova configuração orgânica deste, em termos de organização, competências, membros e respetivos direitos de voto nos vários órgãos deliberativos do partido”.

Com o anúncio, André Ventura revelava que Gabriel Mithá Ribeiro deixava de estar à frente do gabinete de estudos do Chega, assumindo a coordenação provisória do mesmo órgão, remetendo para uma decisão tomada no último Conselho Nacional do partido que tem como intuito “o processo de reorganização dos vários órgãos partidários”.

Perante a decisão, Gabriel Mithá Ribeiro anunciou que deixará o cargo de vice-presidente, através da publicação de um email dirigido a André Ventura, em que escreve que já tinha pedido para sair da direção a 9 de julho e realçando que a intenção se torna “inevitável” devido ao “afastamento do cargo de coordenador do gabinete de estudos”.

Mithá partilhou texto de Arroja, que está “dececionado”

Um dia antes do despacho, Gabriel Mithá Ribeiro partilhou no Facebook um texto assinado por Pedro Arroja, que foi mandatário nacional do Chega, no blog Portugal Contemporâneo, em que criticava a ausência de propostas do partido na área da justiça.

“Estou bastante dececionado“, escrevia o mandatário, após a enumeração de várias exemplos de medidas que esperava ver apresentadas. Após recordar o texto “Por que vou votar no André Ventura (I)” e de o justificar com o facto de prometer “uma profundíssima reforma da justiça”, Pedro Arroja realçava que o “grupo parlamentar do Chega está em funções há seis meses” e que, na área da justiça, “a única coisa que fez foi apresentar propostas que aumentam as penas de prisão para certos crimes”.

“São propostas avulsas que nada representam em termos de ‘uma profundíssima reforma da justiça’ e que não me entusiasmam particularmente nem são prioritárias num país como Portugal, que é considerado um dos países mais pacíficos do mundo”, prosseguiu, admitindo que “a proclamação do André Ventura” tinha representado uma “esperança que o tempo tinha chegado para uma justiça democrática no país”.

“É claro que eu não esperava que o André Ventura, na altura deputado único do Chega, fizesse essa reforma sozinho. E, assim, eu próprio me empenhei, na medida das minhas possibilidades, para que o Chega pudesse eleger um número significativo de deputados nas eleições de janeiro passado, e isso veio a acontecer”, recorda, asssumindo que esperava ver mais do Chega nos últimos meses. Apesar de dizer estar “bastante dececionado”, Arroja realça que “talvez seja necessário dar mais tempo”.

O deputado Mithá Ribeiro foi o principal responsável pelo programa eleitoral que o partido levou a votos nas últimas legislativas, em que o partido elegeu 12 deputados e se tornou a terceira força política a nível nacional. Além disso, depois de o nome de Diogo Pacheco Amorim ter sido chumbado, Mithá Ribeiro foi o escolhido pelo Chega para a vice-presidência da Assembleia da República, tendo sido também rejeitado pelo Parlamento.

Na sequência disso, o deputado, de origem moçambicana e defensor da ideia de que “o racismo deixou de existir”, surgiu em declarações à imprensa para se queixar que tinha sido alvo de uma “questão racial” ao ser rejeitado para o cargo. André Ventura, ao lado do candidato chumbado, estava aparentemente desconfortável e recusou responder se comunga ou não da opinião de Mithá Ribeiro.