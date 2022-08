Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Gabriel Mithá Ribeiro fica no Chega, por enquanto, mas não deixa de fora a possibilidade de se tornar deputado não-inscrito caso as “conversas e negociações” que pediu a André Ventura não surtam efeito. Nesta fase, o deputado considera que “não há condições” para o grupo parlamentar trabalhar em conjunto no início de um novo ano parlamentar.

“Vou manter o mandato até ao fim, dentro ou fora do partido”, assegurou o deputado Mithá Ribeiro, frisando que aguarda por “conversas e negociações o mais breve possível” e que a decisão será tomada com base na conclusão das mesmas.

Numa conferência de imprensa em que falou pela primeira vez do que se passou, o deputado do partido explicou que não teve qualquer conhecimento da decisão de afastamento do gabinete de estudos por parte de André Ventura, que soube da existência da mesma como os restantes militantes (através do portal do Chega) e sentiu que a decisão o “desautorizava” e lhe “retirava confiança”. Acredita que foi a “gota de água” (uma versão que Ventura recusa) e reitera: “Não vejo nada de censurável no texto.”

Pedro Arroja, mandatário nacional do Chega nas últimas eleições legislativas, esteve sentado ao lado de Mithá Ribeiro na conferência de imprensa marcada pelo deputado, em Leiria, distrito por onde foi eleito para a Assembleia da República. Arroja é o autor da publicação partilhada pelo vice-presidente demissionário do Chega precisamente um dia antes de a decisão do afastamento do gabinete de estudos ter sido tornada pública.

