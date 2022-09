Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Numa altura em que se acumulam as preocupações com os efeitos da inflação e da subida dos preços, com vários governos europeus — incluindo o português — a preparar pacotes de medidas de mitigação, o Presidente da República deixa um alerta: as medidas, sobretudo as que se aplicam à energia, devem ser “concertadas” a nível europeu, de forma a não criar mais desigualdades.

Marcelo Rebelo de Sousa falava aos jornalistas, à saída das Conferências do Estoril, minutos depois de ter sido conhecida a decisão do Governo espanhol de reduzir o IVA do gás de 21% para 5%, de forma a tentar aliviar os preços na fatura final. O Presidente foi cauteloso: se é verdade que “neste momento, em todos os países, tem de se ponderar um conjunto de medidas”, também o é que “o ideal é que fosse concertado a nível europeu, se não aumentam as desigualdades”.

