Luís Marques Mendes garante que o Governo vai travar o crescimento anormal das rendas na Habitação. O antigo líder social-democrata assegura que a “decisão está tomada”, vai ser apresentada na segunda-feira e pode passar por uma de duas soluções: ou pela imposição de um teto máximo para aumento de 2% ou pela criação de um mecanismo de compensação para os inquilinos.

No seu habitual espaço de comentário, na SIC, antecipou aquele que considera ser o cenário mais “provável”: Acho que o Governo vai ser igual à adotada em Espanha: um teto máximo de 2% para o aumento das rendas”, sugeriu.

O comentador garantiu ainda que o Executivo socialista vai avançar com um aumento extraordinário de pensões (o segundo este ano) que vai abranger, desta vez, todos os pensionistas. De acordo com Marques Mendes, existirão ainda reduções fiscais, designadamente nos impostos sobre a energia.

O social-democrata falou também de outro aspeto que já foi sendo avançado pela comunicação social: “O programa de apoio às empresas ficará para mais tarde” e precisa de luz verde de Bruxelas. “Por causa do Conselho Europeu e por causa da negociação com Bruxelas: amanhã mesmo haverá uma reunião do Ministério da Economia com a Comissão Europeia para adaptar as medidas de apoio às empresa às condições específicas das empresas portuguesas, e obter aval de Bruxelas”, explicou Mendes.

