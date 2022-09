Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Saem duas, entra uma. A Citroën disse “adeus” às versões Khaki e Vibe do Ami para introduzir no seu lugar o Ami Tonic, que passa a ser o topo de gama do minicarro francês, sendo que esta nova versão com uma “cor de inspiração ácida” já pode ser encomendada online.

Até agora, o My Ami Vibe era a declinação visualmente mais atraente e mais cara do quadriciclo francês, sendo comercializado no lançamento por 8710€. Mas a gama original do eléctrico ultracompacto era composta por nada menos que oito versões, desde a básica (Ami Ami), passando pela profissional (Ami Cargo), sem esquecer quatro composições em que competia ao comprador decorar o veículo (Orange, Blue, Grey e a Khaki, que é descontinuada) e duas alternativas mais onerosas (Pop e Vibe) por implicarem que a colocação dos stickers e de outros acessórios específicos da versão seja executada pelos técnicos da marca.

Com a supressão do Ami Khaki e do Ami Vibe, baixa para três o número de variantes intermédias e baixam para seis os packs disponíveis para decorar o quadriciclo que tem vindo a conquistar cada vez mais portugueses, seja porque é um modelo acessível e não polui, seja porque oferece custos de utilização extremamente baixos, seja simplesmente porque se posiciona como uma lufada de ar fresco neste segmento, graças à sua imagem mais cool. Certo é que, nos países onde é comercializado, o pequeno Ami tem estado em grande, atraindo globalmente mais de 23.500 clientes. Por cá, o êxito da fórmula salda-se na liderança ininterrupta do mercado de quadriciclos desde o início do ano, com o Citroën Ami a reclamar uma quota de 39% na respectiva categoria. A introdução de um novo topo de gama, com o lançamento do My Ami Tonic, poderá contribuir para que o desempenho comercial deste modelo não estagne ou esmoreça.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR O interior do Ami Tonic 6 fotos

Proposta por 8990€, a nova versão do Ami é, no essencial, mais um exercício que visa reforçar estilisticamente a irreverência do pequeno Citroën. Mantendo a capacidade de percorrer 75 km entre recargas, nunca ultrapassando os 45 km/h de velocidade, porque a isso está limitado pela homologação, da mesma forma que não pode circular em auto-estradas e vias rápidas, o Ami Tonic destaca-se basicamente pela decoração, em que sobressaem os detalhes em tons de verde cáqui e de amarelo. “A combinação de blocos de amarelo limão e cáqui, conjugados com características técnicas inteligentes (setas direccionais ‘abertas’) dá ao My Ami Tonic um lado divertido, tornando-o num brinquedo para gente crescida, dos 16 aos 90 anos”, defende o chefe de Design Gráfico da Citroën, Mathieu Wandon, frisando que a ideia é “trazer um toque de frescura e de vitalidade a esta nova versão”. O nome escolhido, a evocar um clássico para os apreciadores de gin, não será certamente alheio a essa intenção.

Segundo a marca, “a combinação de cáqui e amarelo traz energia adicional ao Ami”, o que é particularmente evidente nos novos elementos gráficos que embelezam o exterior e em diversos apontamentos no interior. Já as setas brancas apontam para diferentes funcionalidades do pequeno Citroën, seja para indicar como abrir as janelas nos painéis traseiros, para facilitar a verificação do alinhamento das rodas ou para mostrar como mover o puxador para abrir a porta. A essa inspiração aeronáutica juntam-se ainda pormenores que remetem para o facto deste quadriciclo ser alimentado a bateria, nomeadamente os adesivos nos puxadores da porta com o “+” no lado do condutor e “-” no lado do passageiro, a convocar de imediato os símbolos nos pólos de uma bateria.