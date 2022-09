A Mercedes, um dos mais reputados fabricantes globais de veículos, que este ano deve comercializar mais de 2,3 milhões de unidades, pretende criar uma joint venture com a Rivian, um dos construtores especializados em veículos eléctricos mais recentes do mercado, que começou a produzir apenas em 2021 e espera atingir este ano 25.000 unidades. Assim que for assinado um acordo e estiverem reunidas as necessárias autorizações, o projecto terá pernas para andar.

A Mercedes e a Rivian publicaram um comunicado conjunto, anunciando que pretendem fabricar dois furgões eléctricos numa fábrica a instalar na Europa, potencialmente na Polónia, Hungria ou Roménia. Estas instalações fabris serão optimizadas para a produção de modelos eléctricos com plataformas específicas, para maximizar as vantagens, solução que até aqui a marca germânica tem evitado, optando por conceber os seus eléctricos sobre plataformas multi-energia, que podem suportar mecânicas a combustão ou eléctricas. A Rivian, pelo seu lado, tem no seu portefólio exclusivamente veículos eléctricos e apenas três, dois com a mesma base, a pick-up R1T já em produção e o R1S, um SUV que será comercializado em breve, a que se juntará um furgão de distribuição.

Os furgões a produzir terão duas bases, uma suportada na plataforma VAN.EA que a Mercedes está a desenvolver, enquanto o segundo furgão recorrerá à plataforma da marca norte-americana utilizada na Rivian Light Van. Esta será também a base do furgão que a Rivian fabricará aos milhares para a Amazon, empresa que investiu neste fabricante para que lhe concebesse veículos comerciais eléctricos para distribuição das suas encomendas.

A forma como ambos os construtores vão participar na joint venture fica evidente na comunicação tornada pública pelas duas partes. O responsável pelos comerciais da Mercedes, Mathias Geisen, garantiu que “todos comerciais lançados a partir de 2025 sobre a plataforma VAN.EA vão ser exclusivamente eléctricos”. O mesmo fez ainda questão de assinalar a satisfação associada a esta parceria: “Estamos contentes por estar a unir esforços com a Rivian, um parceiro altamente dinâmico e inspirador, com uma forte componente tecnológica.”

Pelo seu lado, o CEO da Rivian, RJ Scaringe, declarou que “a Rivian foi criada para encorajar o mundo a afastar-se do consumo de combustíveis fósseis” e mostrou-se entusiasmado “com a parceria com a Mercedes, um mais conhecidos e respeitados fabricantes de automóveis”. “Acreditamos que juntos produziremos furgões eléctricos espectaculares, que não só beneficiarão os nossos clientes, como o planeta”, concluiu Scaringe.