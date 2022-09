Como é tradicional, o Euro NCAP continua a determinar o nível de protecção que os veículos à venda na Europa oferecem aos adultos e crianças a bordo, bem como aos peões em caso de atropelamento. Não menos importante, estabelece ainda o incremento da segurança conseguido à custa dos sistemas de ajuda à condução incluídos de série nos veículos, o que no caso da Tesla equivale à versão “normal” do Autopilot. E o novo Model Y ensaiado, uma unidade já fabricada na Europa, em Berlim, alcançou as melhores pontuações até aqui reunidas por um modelo, o que o coloca uns pontos acima de todos os seus rivais, a gasolina ou eléctricos.

O secretário-geral do Euro NCAP, Michiel van Ratinger, resume a performance do SUV da Tesla ao dar “parabéns à Tesla pela verdadeiramente espectacular pontuação recordista obtida pelo Model Y”, afirmando que a “Tesla tem vindo a demonstrar que apenas o melhor é suficientemente bom, pelo que esperamos que continue a perseguir esse objectivo no futuro”.

O Model Y garantiu uma classificação de cinco estrelas. Mas há muitos modelos a atingir este valor, pelo que a diferença para a concorrência surge quando começamos a analisar em pormenor as quatro áreas sob a lupa do organismo europeu, da protecção a adultos à das crianças, passando pelos peões e pela eficiência das ajudas electrónicas. O SUV da Tesla obteve 97% na protecção dos adultos a bordo, o melhor conseguido pelos modelos testados pelo Euro NCAP em 2021 e 2022, como pode ver pela listagem dos modelos “atirados contra a parede, postes, pesões e ciclistas pelo organismo europeu. Melhor do que o Model Y, apenas o Model X testado em 2019, que alcançou 98%, uma vez que o Mercedes EQS de 2021 e o Tesla Model 3 de 2019 alcançaram ambos 96%.

Na classificação referente à protecção de crianças, devidamente sentadas a bordo, em cadeiras homologadas para o efeito, consoante as respectivas idades, o Model Y obteve 87%, ligeiramente melhor do que os 86% do Model 3 e um pouco pior do que os 91% do EQS e os 89% do Skoda Enyaq iV. Já na protecção de peões em caso de atropelamento, o Model Y alcançou 82%, contra 74% do Model 3, com o EQS a obter 76% e o Model X 72%.

Mas o que verdadeiramente faz a diferença é a eficiência dos sistemas de ajuda à condução, de forma a evitar acidentes. O Model Y obteve a melhor pontuação de sempre, com 98%, provando que o Autopilot funciona melhor do que a concorrência teima, tanto para adultos como para crianças. Mais do que isso, não é de agora, pois já os Model 3 e Model X ensaiados pelo Euro NCAP em 2019 obtiveram 94%, valores que continuam a figurar entre os melhores, abaixo do Nissan Qashqai (95%), mas melhores do que o Lexus NX (91%), Volvo C40 (89%), Genesis GV60 (88%), Kia EV6 (87%), VW ID. 5 (85%), o mesmo do novo Alfa Romeo Tonale.