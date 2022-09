Siga aqui o liveblog sobre a guerra

Os últimos dias têm sido de avanços para a Ucrânia, mas Antony Blinken alerta que é “demasiado cedo” para antecipar o resultado da contraofensiva do exército ucraniano no nordeste do país contra as forças da Rússia. Ainda assim, o secretário de Estado norte-americano acredita que existem “claramente progressos significativos da parte ucraniana”.

As primeiras horas do 202.º dia da guerra ficam ainda marcadas pelo abandono das forças russas da cidade de Kreminna, no leste da Ucrânia. A cidade está “completamente vazia” e a bandeira ucraniana foi hasteada, avançou Serhiy Haidai, governador da região de Lugansk.

O que aconteceu durante a madrugada e a manhã

Antony Blinken, secretário de Estado norte-americano, alertou que é “demasiado cedo” para antecipar o resultado da contraofensiva do exército da Ucrânia no nordeste do país contra as forças da Rússia.

O exército russo deixou Kreminna, na região de Lugansk, no leste da Ucrânia. A pequena cidade está “completamente vazia” e a bandeira ucraniana foi hasteada, de acordo com Serhiy Haidai, governador da região de Lugansk.

A região de Kharkiv está sem eletricidade devido a um “bombardeamento insidioso” por parte dos soldados russos. A informação foi avançada por Kyrylo Tymoshenko, vice-chefe do escritório da Presidência da Ucrânia.

A Ucrânia estimou esta terça-feira em 53.300 os soldados russos mortos em combate, mais 350 em relação ao registo desta segunda-feira, desde o início da guerra, que começou em 24 de fevereiro.

These are the indicative estimates of Russia’s combat losses as of Sept. 13, according to the Armed Forces of Ukraine. pic.twitter.com/jrAZN8L2ao — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) September 13, 2022

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, falou com o primeiro-ministro italiano, Mario Draghi, para o informar sobre os “desenvolvimentos na linha da frente”.

A discográfica Sony Music decidiu abandonar o mercado russo devido às “consequências humanitárias” da guerra e às sanções impostas à Rússia. A unidade russa da empresa transferiu o controlo das operações no país, incluindo os artistas russos com quem trabalhava, para uma empresa local.

O Ministério da Defesa do Reino Unido disse que a Rússia poderá “demorar anos” a reconstruir o 1 GTA (First Guards Tank Army) após a retirada do oblast de Kharkiv na semana passada. Segundo o The Guardian, o 1 GTA é uma das suas unidades de tanques de maior prestígio da Rússia.

A vice-ministra da Defesa da Bulgária, Teodora Genchovska, disse esta segunda-feira que o país está a discutir uma doação de material médico para cerca de 35 mil soldados ucranianos.

Em Portugal, cerca de 3.900 crianças e jovens ucranianos estão matriculados para este ano letivo, um número aquém do total de refugiados menores que entrou no país, superior a 13 mil, uma situação que preocupa o ministro da Educação. “Face ao número de crianças e jovens ucranianos que entram em Portugal, temos um número baixo de matrículas nas escolas”, afirmou João Costa.