Siga aqui o nosso liveblog da guerra na Ucrânia.

“Estamos a perder um número enorme de pessoas. Temos feridos …”, começou por explicar na televisão russa Alexander Sladkov, um jornalista na zona do Donbass, antes de mudar rapidamente de tema e sublinhar os “grandes sucessos” russos na Ucrânia.

As declarações de Sladkov foram partilhadas esta segunda-feira por Francis Scarr, jornalista da BBC Monitoring que acompanha a televisão estatal russa.

No vídeo, traduzido por Scarr, Sladkov parece mudar abruptamente de assunto ao começar a falar sobre as baixas russas na guerra da Ucrânia, um tema que as autoridades do país têm evitado.

I'm fairly sure this is the first time ???????? TV has said anything like this since the invasion

Judging by how he changed direction, I think Alexander Sladkov forgot who he was talking to

"We're losing an enormous number of people. We have wounded. We're having…. great successes" pic.twitter.com/SLcNmYL4cq

— Francis Scarr (@francis_scarr) September 13, 2022