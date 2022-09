Nos próximos três anos, a Honda lançará no mercado mais de 10 motos 100% eléctricas, que surgirão progressivamente até 2025. Os novos veículos de duas rodas alimentados exclusivamente a bateria incluem modelos como scooters, motos com look retro e naked bikes.

A marca que controla 7% do mercado global de motos – o que equivale a dizer cerca de 50 milhões de veículos por ano, a maioria modelos de fraca potência vendidos na China -, está apostada em antecipar-se às necessidades do mercado. Que se prevê, também ele, passar a revelar em breve e de forma crescente uma clara preferência pelas motos eléctricas a bateria.

O programa de motos eléctricas destina-se a alimentar mercados como o europeu, a China e o Japão. E para os modelos serem mais apetecíveis, a Honda acredita que alguns deles, ou todos, terão de ser equipados com baterias facilmente intermutáveis em estações de troca, onde o motociclista chega com uma bateria vazia e, numa questão de poucos minutos, sai de lá com uma bateria recarregada. Tudo por um preço ligeiramente superior a um simples carregamento.

Cinco dos novos veículos eléctricos destinam-se a quem se desloca regularmente dos arredores para o centro das grandes cidades. Acessíveis em termos de preço, irão chegar ao mercado entre o final deste ano e 2025. Haverá ainda duas motos mais potentes e divertidas de conduzir, que estão programadas para 2024 e 2025. E os últimos três modelos devem surgir mais próximo de 2025, com a Honda provavelmente a esperar ter acesso a baterias melhores, com maior densidade energética, o que permitiria montar baterias mais pequenas e leves, ainda assim incrementando a autonomia.