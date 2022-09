Um acidente de autocarro que levava 47 pessoas para fazerem quarentena à Covid-19, no sudoeste da China, provocou a morte de 27 pessoas, anunciou a polícia local.

De acordo com o South China Morning Post, a tragédia aconteceu numa estrada da província rural de Guizhou, quando o autocarro tombou.

Segundo a mesma fonte, os 20 sobreviventes do acidente necessitaram de atendimento médico.

Mais tarde, o governo regional confirmou, após o acidente, que o autocarro transportava passageiros “para o local onde iriam ficar em quarentena” devido à Covid-19.

A bus transporting 47 people to quarantine center crashed on its way, killing 27 of the passengers on site, severely injuring the rest 20. Death toll may increase. Not so fun fact, Zero Covid policy in China killed 100x more people than COVID. pic.twitter.com/96XMfEWorM — Manchurian Candidate (@003CarrierFan) September 18, 2022

A Agenge France Press (AFP) adianta que as autoridades não esclareceram as condições dos passageiros, pelo que poderiam estar infetados, ter estado próximo de contactos positivos ou morar num prédio em que tenha sido registado algum caso de Covid-19.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O presidente da província, Li Bingjun, e o secretário Shen Yiquin supervisionaram os trabalhos de resgate e expressaram as suas profundas condolências às vítimas e às famílias, desenvolve o China Daily. De acordo com a mesma fonte, a investigação do acidente terá em conta os perigos do transporte e do trânsito.

A China tem aplicado as medidas rígidas de “Covid Zero”. A província de Guizhou foi recentemente afetada por um novo surto do vírus e registou mais de 900 casos nos últimos dias. A capital, Guiyang, entrou em confinamento no início de setembro.