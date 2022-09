A investigação da polícia escocesa à ameaça de morte à escritora à J.K. Rowling, feita através do Twitter, foi abandonada. As autoridades justificaram a decisão com o facto de a ameaça não ter sido feita a partir do Reino Unido, refere a Sky News.

J.K. Rowling foi ameaçada depois de lamentar o ataque a Salman Rushdie, a 13 de agosto. “A sentir-me muito mal disposta neste momento. Espero que ele fique bem”, escreveu no Twitter, ao saber que o escritor tinha sido esfaqueados entre 10 a 15 vezes, depois de subir a um palco num evento em Nova Iorque.

Em resposta ao tweet da autora, um utilizador respondeu: “Não te preocupes, és a próxima”. Algumas horas depois, Rowling anunciou que o caso estava a ser investigado. “A todos os que estão a enviar mensagens de apoio: obrigada. A polícia está envolvida (já estava envolvida noutras ameaças)”, disse.

De acordo com a Sky News, a ameaça foi enviada a partir do Paquistão. A conta, entretanto removida, continua vários tweets elogiando as ações de Hadi Matar, o suspeito de ter atacado Rushdie durante um evento na Chautauqua Institution, em Nova Iorque.

